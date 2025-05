Pri Kozárovciach sa stala vážna dopravná nehoda, zasahovali leteckí záchranári – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.5.2025 (SITA.sk) - Pri vážnej dopravnej nehode v levickom okrese v sobotu ráno zasahovali dva záchranárske vrtuľníky. V katastri obce Kozárovce sa zrazilo osobné vozidlo Mazda s dodávkou. Ako informovali leteckí záchranári na sociálnej sieti, po nehode si nitrianska posádka do svojej starostlivosti prevzala 53-ročnú spolujazdkyňu, ktorú po ošetrení v kritickom stave s polytraumou letecky transportovanli do Fakultnej nemocnice v Nitre.Posádka z Banskej Bystrica si prevzala 17-ročnú pacientku. "S podozrením na úraz hrudníka a brucha ju leteckí záchranári v stabilizovanom stave a pri vedomí previezli na ďalšie vyšetrenie do DFNsP v Banskej Bystrici," dodali záchranári.Podľa krajskej policajnej hovorkyne Viktórie Barkolovej, 42-ročný vodič Fordu Tranzit pravdepodobne nedal prednosť Mazde 6, ktorú viedol 57-ročný vodič. Dychová skúška na alkohol skončila s negatívnym výsledkom.