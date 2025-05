Vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa STVR musí byť verejné, liberáli sa na Žilinku obrátili s výzvou

Preverenie zákonnosti postupu Rady STVR

Naliehavý verejný záujem

10.5.2025 (SITA.sk) - Vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa STVR musí byť naozaj verejné , generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi preto zaslali výzvu , aby to zabezpečil.Poslanci SaS Ondrej Dostál , poslanec René Parák a právnička Slavomíra Hančeková doručili 7. mája Žilinkovi výzvu, aby konal vo veci ich podozrenia, že Rada STVR porušuje zákon. Ako signatári vysvetlili, rokovania rady majú byť podľa zákona verejné, no rada na svoje zasadnutia neumožňuje prístup verejnosti."Zákonnú požiadavku verejnosti si vykladá tak, že stačí, ak je z jej zasadnutia verejný zvukový alebo obrazovo-zvukový online prenos," upozornili signatári výzvy s tým, že podnet v tejto veci už skôr podali na Generálnu prokuratúru SR Upozornili v ňom, že verejnosť rokovania orgánov v množstve iných zákonov jednoznačne znamená aj možnosť fyzickej prítomnosti verejnosti na rokovaní toho ktorého orgánu, nielen verejný prenos z neho. To bolo obvyklou praxou v Rade RTVS."A hoci RTVS bola nahradená STVR a Rada RTVS Radou STVR, zákonná požiadavka verejnosti rokovania rady sa nijako nezmenila. Zmenil sa len jej výklad radou. Postup Rady STVR považujeme za nesprávny, zavádzajúci, účelový a odporujúci zmyslu aj zneniu zákona o STVR," doplnili signatári, ktorí tak požiadali generálnu prokuratúru, aby preverila zákonnosť postupu Rady STVR a vydala upozornenie na porušovanie zákona o prokuratúre.Podľa ich slov o takýchto podnetoch rozhoduje prokuratúra dlhšie ako niekoľko dní. "Lenže už najbližší pondelok sa na Rade STVR uskutoční verejné vypočutie kandidátov na generálneho riaditeľa STVR. Ak bude verejné spôsobom, ktorý sa neskôr môže ukázať ako nezákonný, môže to spochybniť legitimitu a zákonnosť celej voľby generálneho prokurátora," upozornili signatári a vysvetlili, že neúspešní kandidáti sa tak budú môcť brániť súdnou cestou.Vyzvali preto generálneho prokurátora Žilinku, aby zabezpečil, že prokuratúra vykoná v tejto veci prokurátorský dozor ešte pred verejným vypočutím kandidátov. Minimálne by podľa nich mal upozorniť Radu STVR, že sa zaoberá ich podnetom aby Rada STVR umožnila fyzickú prítomnosť verejnosti na vypočutí kandidátov. "Sme presvedčení, že na takomto zrýchlenom postupe existuje naliehavý verejný záujem," uzavreli Dostál, Parák a Hanečková.