|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 1.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Diana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. júla 2026
Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov
Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka. Rozsiahly lesný požiar, ktorý vypukol ...
Zdieľať
1.7.2026 (SITA.sk) - Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka.
Rozsiahly lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudského životy, kým sa ho hasičom podarilo dostať pod kontrolu, informovali v stredu miestne úrady.
Podľa hasičského zboru sa v utorok k obci Liti, vzdialenej len 25 kilometrov od Solúna, hnala približne päťkilometrová stena plameňov, ktorú sa im, našťastie, podarilo lokalizovať.
Pri požiari zahynul jeden muž a jedna žena utrpela zranenia. Večer hasiči našli ďalšie telo, ktoré sa snažia identifikovať. Podľa miestnych obyvateľov ide o 12‑ročného syna zranenej ženy.
Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlymi požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vĺn horúčav.
Zdroj: SITA.sk - Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov © SITA Všetky práva vyhradené.
Rozsiahly lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudského životy, kým sa ho hasičom podarilo dostať pod kontrolu, informovali v stredu miestne úrady.
Podľa hasičského zboru sa v utorok k obci Liti, vzdialenej len 25 kilometrov od Solúna, hnala približne päťkilometrová stena plameňov, ktorú sa im, našťastie, podarilo lokalizovať.
Pri požiari zahynul jeden muž a jedna žena utrpela zranenia. Večer hasiči našli ďalšie telo, ktoré sa snažia identifikovať. Podľa miestnych obyvateľov ide o 12‑ročného syna zranenej ženy.
Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlymi požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vĺn horúčav.
Two people died after a wildfire gutted a house in a forested settlement in northern Greece, the fire brigade said. https://t.co/OU10OwKr02 https://t.co/OU10OwKr02
— Reuters Science News (@ReutersScience) July 1, 2026
Zdroj: SITA.sk - Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu
Riaditeľka verejnoprávneho telerozhlasu sa zastala redaktorky Trnkusovej po slovných útokoch premiéra Fica na jej adresu
<< predchádzajúci článok
Systém pri ochrane žien pred násilím zlyháva, organizácie po vražde v Gelnici žiadajú nápravu
Systém pri ochrane žien pred násilím zlyháva, organizácie po vražde v Gelnici žiadajú nápravu