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01. júla 2026

Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov


Tagy: extrémne sucho Grécko Horúčavy Lesný požiar Turistická sezóna

Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka. Rozsiahly lesný požiar, ktorý vypukol ...



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shutterstock_2555971743 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka.


Rozsiahly lesný požiar, ktorý vypukol na severe Grécka, si vyžiadal dva ľudského životy, kým sa ho hasičom podarilo dostať pod kontrolu, informovali v stredu miestne úrady.

Podľa hasičského zboru sa v utorok k obci Liti, vzdialenej len 25 kilometrov od Solúna, hnala približne päťkilometrová stena plameňov, ktorú sa im, našťastie, podarilo lokalizovať.

Pri požiari zahynul jeden muž a jedna žena utrpela zranenia. Večer hasiči našli ďalšie telo, ktoré sa snažia identifikovať. Podľa miestnych obyvateľov ide o 12‑ročného syna zranenej ženy.

Pred blížiacim sa vrcholom turistickej sezóny vypukli lesné požiare aj v ďalších oblastiach Grécka, ktoré každoročne bojuje s rozsiahlymi požiarmi v dôsledku pravidelného extrémneho sucha a vĺn horúčav.



Zdroj: SITA.sk - Pri lesnom požiari neďaleko Solúna zomreli dvaja ľudia. Dedinu ohrozovala päťkilometrová hradba plameňov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: extrémne sucho Grécko Horúčavy Lesný požiar Turistická sezóna
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