Pri najbližšom praní skúste dať do práčky aj cukor: Špinavé prádlo ani nespoznáte!

Neviete sa zbaviť nepekných škvŕn na svojom obľúbenom oblečení? Táto rozpustená surovina dokáže zázraky !!

Cukor si skvele poradí napríklad so škvrnami od trávy – a bez únavného drhnutia. Stačí, keď zmiešate pol šálky kryštálového cukru s takým množstvom vody, aby vznikla hustá kašovitá hmota. Natrite ju na zašpinené miesta, nechajte na oblečení pôsobiť polhodinu, potom vyperte. Po škaredej škvrne nebude ani stopy!

Ak chcete, aby Vaše čerstvo vyprané prádlo pekne voňalo a žiarilo, skúste do práčky vložiť obyčajný aspirín. Stačí, keď v 2 litroch horúcej vody rozpustíte 325 mg aspirínu, oblečenie namočíte do roztoku približne na 7 hodín a potom vyperiete. Môžete použiť aj jednoduchší trik – vhoďte tabletku aspirínu priamo do práčky, tak sa lepšie rozpustí.

Vedci zistili, že pranie pri teplote 30 stupňov neprospieva iba látke, ale najmä baktériám. Je to síce ekologické a šetrné riešenie, ale nízka teplota vody nie je dostatočne „silná“, aby zabila vytrvalé bacily. Takéto pranie baktérie nielenže nezničí, ale im tiež vytvoria vhodné podmienky pre rozmnožovanie. Len si spomeňte, koľkokrát ste práčku nastavili na 30 stupňov, aby ste náhodou nezničili svoj krehký pulóver alebo šaty …

V 1 polievkovej lyžici vody v práčke sa podľa vedcov nachádza až 1 milión baktérií vrátane takých, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenia – salmonella, E. coli či norovírus.