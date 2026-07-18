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18. júla 2026

Pri nehode školského autobusu zahynulo v Ugande 23 detí a jeden dospelý


Tagy: Nehoda autobusu Školský autobus Smrteľná nehoda Uganda

Po tragickej nehode pri meste Kapchorwa vláda pozastavila všetky školské exkurzie a začala preverovať bezpečnostné opatrenia. Pri nehode



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uganda_bus_crash_23_14 676x451 18.7.2026 (SITA.sk) - Po tragickej nehode pri meste Kapchorwa vláda pozastavila všetky školské exkurzie a začala preverovať bezpečnostné opatrenia.


Pri nehode školského autobusu v Ugande zahynulo 24 ľudí, z toho 23 detí a jeden dospelý. Polícia v piatok večer oznámila, že ďalšie tri deti podľahli zraneniam v nemocnici.

Úrady predtým oznámili, že pri nehode zomrelo 20 detí a jeden dospelý. V reakcii na tragédiu úrady dočasne zrušili všetky školské výlety v krajine.

Náraz do balvana


Autobus sa vo štvrtok vracal do Kampaly zo školského výletu k vodopádom Sipi na východe krajiny.

Vodič podľa polície zrejme stratil kontrolu nad vozidlom, ktoré zišlo z cesty, narazilo do veľkého balvana a prevrátilo sa. Šesť obetí sa zatiaľ nepodarilo identifikovať.

„Pozastavenie školských výletov umožní dôkladne prešetriť okolnosti nedávnych nehôd, zlepšiť bezpečnostné pravidlá a zabezpečiť školenia v oblasti cestnej bezpečnosti pre školy a dopravcov,“ uviedla polícia.

Veľa smrteľných nehôd


Pri nehode utrpeli zranenia aj ďalší cestujúci, pričom 23 z nich zostáva hospitalizovaných v nemocnici v Kapchorwe.

Ďalšie tri vozidlá, ktoré sprevádzali autobus so žiakmi školy King David Junior School z Kampaly, sa vrátili bez incidentov.

Uganda dlhodobo patrí medzi krajiny s vysokým počtom smrteľných dopravných nehôd, najmä autobusov a nákladných vozidiel.


Zdroj: SITA.sk - Pri nehode školského autobusu zahynulo v Ugande 23 detí a jeden dospelý © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nehoda autobusu Školský autobus Smrteľná nehoda Uganda
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