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18. júla 2026
Zamestnanci Kauflandu žiadajú lepšie podmienky. Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť
Odborári vyhlásili v Kauflande štrajkovú pohotovosť. Odborári v Kauflande vyhlásili
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18.7.2026 (SITA.sk) - Odborári vyhlásili v Kauflande štrajkovú pohotovosť.
Odborári v Kauflande vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je, že sa ani po roku a pol vyjednávania nedohodli s vedením firmy na znení kolektívnej zmluvy.
Odbory požadujú dôstojnú kolektívnu zmluvu, ktorá by mala byť prvá v tejto spoločnosti, tiež spravodlivé finančné ohodnotenie zamestnancov a zmenu nastavenia rozvrhovania pracovného času tak, aby zamestnanci neboli preťažovaní. Informovala o tom Základná organizácia (ZO) OZ KOVO Kaufland.
Obchodný reťazec podľa svojich slov ku kolektívnemu vyjednávaniu pristupuje vecne a s rešpektom, prioritou je dohoda férová k zamestnancom a zároveň zodpovedná k dlhodobej stabilite pracovných miest.
Návrh kolektívnej zmluvy predložili odbory spoločnosti ešte vlani v januári. „Prvé kolo rokovaní sa uskutočnilo 12. marca minulého roku. Ide vôbec o prvú kolektívnu zmluvu v tejto spoločnosti, kde odbory doteraz nepôsobili a my sme chceli práve prvú kolektívnu zmluvu dohodnúť na 2 roky,“ vysvetlil predseda ZO OZ KOVO Kaufland Rastislav Hruška. Súčasťou je aj návrh dohody o podmienkach pôsobenia odborovej organizácie.
„Zamestnávateľ v rámci rokovaní deklaroval, že podmienky odmeňovania zamestnancov v spoločnosti v tomto konaní odmieta riešiť, a tak sa odbory sústredili na pracovno-právne podmienky zamestnancov, sociálny program a benefity. Požadovali napr. pracovné voľno pre zamestnancov pri mimoriadnych situáciách (pohreb, svadba, narodenie dieťaťa) s náhradou mzdy nad rozsah Zákonníka práce, vyplácanie letného bonusu (13.plat) vo výške 50% mzdy v lete a v rovnakej výške aj zimného bonusu v zime – ako odmenu a motiváciu za dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov spoločnosti a za pracovné nasadenie zamestnancov,“ uviedli odborári.
Odbory sa tiež zasadzovali za zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie, ktorý zamestnávateľ aktuálne poskytuje len v minimálnej zákonnej výške a tiež zvýšenie odvodu zamestnávateľa do Sociálneho fondu, z ktorého sa prispieva na stravné zamestnancov.
„Ten je aktuálne – aj napriek každoročným vysokým ziskom spoločnosti – v minimálnej zákonnej výške 0,6%. Zástupcovia zamestnancov chceli dosiahnuť, aby príspevky zamestnávateľa na stravu boli vyššie ako zákonné minimum a aby zamestnávateľ prispieval do Sociálneho fondu aspoň 1% v prvom a 1,5% v druhom roku, a súčasne použil zvýšený príjem zo Sociálneho fondu taktiež na stravovanie. Toto riešenie by znížilo reálny doplatok zamestnancov na stravovanie,“ spresnili odborári. Požadovali tiež garantované dodržiavanie pravidiel zamestnávateľa pri prechode na vyššie mzdové ohodnotenie, 10 % zľavu na nákup pre zamestnancov reťazca či úpravu pravidiel pri rozvrhovaní pracovného času zamestnancov.
Po roku neúspešných vyjednávaní odborári v apríli tohto roka vyhlásili spor v kolektívnom vyjednávaní a požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o pridelenie sprostredkovateľa. Ten bol ministerstvom pridelený v máji, pričom s ním odbory rokovali samostatne a uskutočnili sa aj spoločné rokovanie so zamestnávateľom.
„Výsledný návrh sprostredkovateľa však nakoniec odmietli obidve strany sporu – aj zamestnávateľ, aj odbory. Odbory síce nesúhlasili len s jedným zo štyroch zásadných otvorených bodov – tzn. s výškou návrhu jednorazovej odmeny pre zamestnancov, zamestnávateľ však striktne odmietol akékoľvek finančné plnenie pre zamestnancov a nesúhlasil ani so zvýšením príspevku na stravovanie, ktoré poskytuje zo svojich nákladov, a ktoré ako kompromis navrhol sprostredkovateľ,“ spresnili odbory.
Obchodný reťazec Kaufland v stanovisku na svojej internetovej stránke uviedol, že ku kolektívnemu vyjednávaniu pristupuje vecne a s rešpektom. Prioritou podľa nich je dohoda, ktorá bude férová k zamestnancom a zároveň zodpovedná k dlhodobej stabilite pracovných miest.
„Dlhodobo už rokujeme s odborovou organizáciou o kolektívnej zmluve. Počas rokovaní sa podarilo dosiahnuť dohodu na veľkej časti požiadaviek. Naším cieľom od začiatku kolektívneho vyjednávania je hľadať také riešenie, ktoré zamestnancom prinesie zmysluplné a dlhodobé zlepšenia, ale zároveň je udržateľné aj z pohľadu stability pracovných miest a dlhodobého fungovania spoločnosti. Aj preto sme uvítali vyjednávanie pred nezávislým sprostredkovateľom určeným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorého požiadala samotná odborová organizácia. Z našej strany sme prijali jeden z jeho kompromisných návrhov k otvorenému bodu jednorazových finančných plnení. Avšak na tomto kompromisnom návrhu, ktorý bol z našej strany ešte navýšený, sa nám nepodarilo nájsť spoločnú zhodu,“ priblížil Kaufland.
Reťazec pripomenul, že je stabilným zamestnávateľom, ktorý na Slovensku dáva prácu vyše 8200 ľuďom a ponúka nadštandardné platové ohodnotenie aj podmienky. „Každoročne zvyšujeme personálne náklady a investujeme do systému benefitov, ktoré majú reálny dopad na každodenný život zamestnancov. Len v tomto roku vyčleňujeme na personálne náklady viac ako 225 miliónov eur,“ uviedol obchodný reťazec.
„V rámci kolektívneho vyjednávania sme z našej strany ponúkli pre zamestnancov ďalšie benefity ako ďalšie dni voľna navyše nad rámec zákona (napríklad účasť pri pôrode), pravidelné mesačné zľavy na nákup vo výške 20% či zvýšenie príspevku na stravné z navýšeného príspevku do sociálneho fondu,“ doplnila spoločnosť.
Kaufland prízvukoval, že predajne fungujú a aj naďalej budú v bežnom režime. „Našou prioritou zostáva zodpovedný prístup k zamestnancom a vecná komunikácia. Naďalej zostávame otvorení konštruktívnemu dialógu a pripravení pokračovať v rokovaniach,“ uviedla spoločnosť.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci Kauflandu žiadajú lepšie podmienky. Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť © SITA Všetky práva vyhradené.
Odborári v Kauflande vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je, že sa ani po roku a pol vyjednávania nedohodli s vedením firmy na znení kolektívnej zmluvy.
Odbory požadujú dôstojnú kolektívnu zmluvu, ktorá by mala byť prvá v tejto spoločnosti, tiež spravodlivé finančné ohodnotenie zamestnancov a zmenu nastavenia rozvrhovania pracovného času tak, aby zamestnanci neboli preťažovaní. Informovala o tom Základná organizácia (ZO) OZ KOVO Kaufland.
Prvá zmluva je predmetom rokovaní
Obchodný reťazec podľa svojich slov ku kolektívnemu vyjednávaniu pristupuje vecne a s rešpektom, prioritou je dohoda férová k zamestnancom a zároveň zodpovedná k dlhodobej stabilite pracovných miest.
Návrh kolektívnej zmluvy predložili odbory spoločnosti ešte vlani v januári. „Prvé kolo rokovaní sa uskutočnilo 12. marca minulého roku. Ide vôbec o prvú kolektívnu zmluvu v tejto spoločnosti, kde odbory doteraz nepôsobili a my sme chceli práve prvú kolektívnu zmluvu dohodnúť na 2 roky,“ vysvetlil predseda ZO OZ KOVO Kaufland Rastislav Hruška. Súčasťou je aj návrh dohody o podmienkach pôsobenia odborovej organizácie.
Žiadajú lepšie pracovné podmienky a benefity
„Zamestnávateľ v rámci rokovaní deklaroval, že podmienky odmeňovania zamestnancov v spoločnosti v tomto konaní odmieta riešiť, a tak sa odbory sústredili na pracovno-právne podmienky zamestnancov, sociálny program a benefity. Požadovali napr. pracovné voľno pre zamestnancov pri mimoriadnych situáciách (pohreb, svadba, narodenie dieťaťa) s náhradou mzdy nad rozsah Zákonníka práce, vyplácanie letného bonusu (13.plat) vo výške 50% mzdy v lete a v rovnakej výške aj zimného bonusu v zime – ako odmenu a motiváciu za dosahovanie dobrých hospodárskych výsledkov spoločnosti a za pracovné nasadenie zamestnancov,“ uviedli odborári.
Odbory sa tiež zasadzovali za zvýšenie príspevku zamestnávateľa na stravovanie, ktorý zamestnávateľ aktuálne poskytuje len v minimálnej zákonnej výške a tiež zvýšenie odvodu zamestnávateľa do Sociálneho fondu, z ktorého sa prispieva na stravné zamestnancov.
„Ten je aktuálne – aj napriek každoročným vysokým ziskom spoločnosti – v minimálnej zákonnej výške 0,6%. Zástupcovia zamestnancov chceli dosiahnuť, aby príspevky zamestnávateľa na stravu boli vyššie ako zákonné minimum a aby zamestnávateľ prispieval do Sociálneho fondu aspoň 1% v prvom a 1,5% v druhom roku, a súčasne použil zvýšený príjem zo Sociálneho fondu taktiež na stravovanie. Toto riešenie by znížilo reálny doplatok zamestnancov na stravovanie,“ spresnili odborári. Požadovali tiež garantované dodržiavanie pravidiel zamestnávateľa pri prechode na vyššie mzdové ohodnotenie, 10 % zľavu na nákup pre zamestnancov reťazca či úpravu pravidiel pri rozvrhovaní pracovného času zamestnancov.
Sprostredkovanie spor nevyriešilo
Po roku neúspešných vyjednávaní odborári v apríli tohto roka vyhlásili spor v kolektívnom vyjednávaní a požiadali Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR o pridelenie sprostredkovateľa. Ten bol ministerstvom pridelený v máji, pričom s ním odbory rokovali samostatne a uskutočnili sa aj spoločné rokovanie so zamestnávateľom.
„Výsledný návrh sprostredkovateľa však nakoniec odmietli obidve strany sporu – aj zamestnávateľ, aj odbory. Odbory síce nesúhlasili len s jedným zo štyroch zásadných otvorených bodov – tzn. s výškou návrhu jednorazovej odmeny pre zamestnancov, zamestnávateľ však striktne odmietol akékoľvek finančné plnenie pre zamestnancov a nesúhlasil ani so zvýšením príspevku na stravovanie, ktoré poskytuje zo svojich nákladov, a ktoré ako kompromis navrhol sprostredkovateľ,“ spresnili odbory.
Väčšinu požiadaviek sa podarilo dohodnúť
Obchodný reťazec Kaufland v stanovisku na svojej internetovej stránke uviedol, že ku kolektívnemu vyjednávaniu pristupuje vecne a s rešpektom. Prioritou podľa nich je dohoda, ktorá bude férová k zamestnancom a zároveň zodpovedná k dlhodobej stabilite pracovných miest.
„Dlhodobo už rokujeme s odborovou organizáciou o kolektívnej zmluve. Počas rokovaní sa podarilo dosiahnuť dohodu na veľkej časti požiadaviek. Naším cieľom od začiatku kolektívneho vyjednávania je hľadať také riešenie, ktoré zamestnancom prinesie zmysluplné a dlhodobé zlepšenia, ale zároveň je udržateľné aj z pohľadu stability pracovných miest a dlhodobého fungovania spoločnosti. Aj preto sme uvítali vyjednávanie pred nezávislým sprostredkovateľom určeným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorého požiadala samotná odborová organizácia. Z našej strany sme prijali jeden z jeho kompromisných návrhov k otvorenému bodu jednorazových finančných plnení. Avšak na tomto kompromisnom návrhu, ktorý bol z našej strany ešte navýšený, sa nám nepodarilo nájsť spoločnú zhodu,“ priblížil Kaufland.
Reťazec pripomína investície do zamestnancov
Reťazec pripomenul, že je stabilným zamestnávateľom, ktorý na Slovensku dáva prácu vyše 8200 ľuďom a ponúka nadštandardné platové ohodnotenie aj podmienky. „Každoročne zvyšujeme personálne náklady a investujeme do systému benefitov, ktoré majú reálny dopad na každodenný život zamestnancov. Len v tomto roku vyčleňujeme na personálne náklady viac ako 225 miliónov eur,“ uviedol obchodný reťazec.
„V rámci kolektívneho vyjednávania sme z našej strany ponúkli pre zamestnancov ďalšie benefity ako ďalšie dni voľna navyše nad rámec zákona (napríklad účasť pri pôrode), pravidelné mesačné zľavy na nákup vo výške 20% či zvýšenie príspevku na stravné z navýšeného príspevku do sociálneho fondu,“ doplnila spoločnosť.
Kaufland prízvukoval, že predajne fungujú a aj naďalej budú v bežnom režime. „Našou prioritou zostáva zodpovedný prístup k zamestnancom a vecná komunikácia. Naďalej zostávame otvorení konštruktívnemu dialógu a pripravení pokračovať v rokovaniach,“ uviedla spoločnosť.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnanci Kauflandu žiadajú lepšie podmienky. Odbory vyhlásili štrajkovú pohotovosť © SITA Všetky práva vyhradené.
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