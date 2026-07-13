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13. júla 2026

Pri obci Lutila havarovalo auto s deťmi, vodič mal podľa polície dostať mikrospánok – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Mikrospánok

Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou. V nedeľu 12. júla popoludní sa stala vážna dopravná nehoda pri obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom. Ako informuje



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746472541_2302070833872122_7284438665455391639_n e1783936836893 676x440 13.7.2026 (SITA.sk) - Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou.


V nedeľu 12. júla popoludní sa stala vážna dopravná nehoda pri obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, podľa predbežných informácií dostal 35-ročný vodič mikrospánok. Následkom toho prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. V aute sa okrem vodiča nachádzala aj 34-ročná žena a dvaja maloletí chlapci.

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Štvorročného chlapca so zraneniami previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, päťročného chlapca previezli sanitkou do nemocnice v Žiari nad Hronom. Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou.


Zdroj: SITA.sk - Pri obci Lutila havarovalo auto s deťmi, vodič mal podľa polície dostať mikrospánok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Mikrospánok
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