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13. júla 2026
Pri obci Lutila havarovalo auto s deťmi, vodič mal podľa polície dostať mikrospánok – FOTO
Tagy: Dopravná nehoda Mikrospánok
Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou. V nedeľu 12. júla popoludní sa stala vážna dopravná nehoda pri obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom. Ako informuje
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13.7.2026 (SITA.sk) - Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou.
V nedeľu 12. júla popoludní sa stala vážna dopravná nehoda pri obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, podľa predbežných informácií dostal 35-ročný vodič mikrospánok. Následkom toho prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. V aute sa okrem vodiča nachádzala aj 34-ročná žena a dvaja maloletí chlapci.
Štvorročného chlapca so zraneniami previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, päťročného chlapca previezli sanitkou do nemocnice v Žiari nad Hronom. Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou.
Zdroj: SITA.sk - Pri obci Lutila havarovalo auto s deťmi, vodič mal podľa polície dostať mikrospánok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľu 12. júla popoludní sa stala vážna dopravná nehoda pri obci Lutila v okrese Žiar nad Hronom. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, podľa predbežných informácií dostal 35-ročný vodič mikrospánok. Následkom toho prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. V aute sa okrem vodiča nachádzala aj 34-ročná žena a dvaja maloletí chlapci.
Štvorročného chlapca so zraneniami previezli vrtuľníkom do banskobystrickej nemocnice, päťročného chlapca previezli sanitkou do nemocnice v Žiari nad Hronom. Alkohol bol u vodiča vylúčený negatívnou dychovou skúškou.
Zdroj: SITA.sk - Pri obci Lutila havarovalo auto s deťmi, vodič mal podľa polície dostať mikrospánok – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná nehoda Mikrospánok
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