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13. júla 2026
Žiadostí o nové doklady pribúda. Polícia prezradila, ako dlho si počkáte na pas či občiansky preukaz
Ministerstvo vnútra vydáva pasy a preukazy v zákonných lehotách, zamestnanci centra pre zvýšený záujem o doklady pracujú aj počas víkendov. Napriek zvýšenému záujmu sa doklady momentálne ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra vydáva pasy a preukazy v zákonných lehotách, zamestnanci centra pre zvýšený záujem o doklady pracujú aj počas víkendov.
Napriek zvýšenému záujmu sa doklady momentálne vydávajú v zákonných lehotách. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru s tým, že cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní a občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti.
„Od začiatku roka do konca 28. týždňa 2026 prijalo Národné personalizačné centrum Ministerstva vnútra SR viac ako 265-tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu, vyše 409-tisíc žiadostí o vydanie občianskeho preukazu a viac ako 90-tisíc žiadostí o vydanie vodičského preukazu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet žiadostí vo všetkých kategóriách,“ uviedla polícia s tým, že najvýraznejší nárast bol zaznamenaný pri občianskych preukazoch, kde počet žiadostí vzrástol o 9,76 percenta.
Nasledovali vodičské preukazy s nárastom 1,34 percenta a cestovné pasy, pri ktorých bol evidovaný nárast 0,57 percenta. „Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov,“ doplnilo policajné prezídium.
Polícia v tejto súvislosti odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
Zdroj: SITA.sk - Žiadostí o nové doklady pribúda. Polícia prezradila, ako dlho si počkáte na pas či občiansky preukaz © SITA Všetky práva vyhradené.
Napriek zvýšenému záujmu sa doklady momentálne vydávajú v zákonných lehotách. Informovalo o tom Prezídium Policajného zboru s tým, že cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní a občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti.
„Od začiatku roka do konca 28. týždňa 2026 prijalo Národné personalizačné centrum Ministerstva vnútra SR viac ako 265-tisíc žiadostí o vydanie cestovného pasu, vyše 409-tisíc žiadostí o vydanie občianskeho preukazu a viac ako 90-tisíc žiadostí o vydanie vodičského preukazu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšil počet žiadostí vo všetkých kategóriách,“ uviedla polícia s tým, že najvýraznejší nárast bol zaznamenaný pri občianskych preukazoch, kde počet žiadostí vzrástol o 9,76 percenta.
Nasledovali vodičské preukazy s nárastom 1,34 percenta a cestovné pasy, pri ktorých bol evidovaný nárast 0,57 percenta. „Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov,“ doplnilo policajné prezídium.
Polícia v tejto súvislosti odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovali v dostatočnom predstihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti.
Zdroj: SITA.sk - Žiadostí o nové doklady pribúda. Polícia prezradila, ako dlho si počkáte na pas či občiansky preukaz © SITA Všetky práva vyhradené.
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