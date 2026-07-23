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23. júla 2026

Saudská Arábia je o krok bližšie k ovládnutiu tvorcu FIFA a The Sims, EÚ obchod odobrila


Tagy: Videohry Zábavný priemysel

Európska komisia schválila prevzatie spoločnosti Electronic Arts za 55 miliárd dolárov. Transakciu vedie saudskoarabský štátny investičný fond spolu s americkými investormi.



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fc26_se_cover_16x9 676x380 23.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia schválila prevzatie spoločnosti Electronic Arts za 55 miliárd dolárov. Transakciu vedie saudskoarabský štátny investičný fond spolu s americkými investormi.


Európska únia (EÚ) vo štvrtok schválila prevzatie amerického herného giganta Electronic Arts za 55 miliárd dolárov (približne 47 miliárd eur).

Spoločnosť je známa najmä sériami The Sims a futbalovými hrami FIFA, dnes vydávanými pod názvom EA Sports FC.

Trump a jeho zať


Na čele investičného konzorcia stojí saudskoarabský štátny investičný fond Public Investment Fund.

Na transakcii sa podieľajú aj americké investičné spoločnosti Silver Lake a Affinity Partners, ktorú založil Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Komisia ďalej preveruje


Európska komisia (EK), ktorá v EÚ dohliada na hospodársku súťaž, uviedla, že akvizícia nevyvoláva obavy z narušenia konkurencie.

Komisia dospela k záveru, že prevzatie „nevyvoláva obavy z hľadiska hospodárskej súťaže vzhľadom na jeho obmedzený vplyv na trhy, na ktorých spoločnosti pôsobia“.

Brusel však transakciu naďalej preveruje aj podľa pravidiel o zahraničných dotáciách. Rozhodnutie v tomto konaní sa očakáva do 30. júla.

Spor s FIFA


Electronic Arts patrí medzi najväčších svetových vydavateľov videohier. Futbalová séria FIFA vychádzala každoročne od roku 1993 do roku 2023.

Spoločnosť však následne prišla o licenciu po finančnom spore s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA). Hra dnes pokračuje pod názvom EA Sports FC, pričom si podľa dostupných údajov zachovala väčšinu hráčskej základne.


Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia je o krok bližšie k ovládnutiu tvorcu FIFA a The Sims, EÚ obchod odobrila © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Videohry Zábavný priemysel
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