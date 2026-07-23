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23. júla 2026
Saudská Arábia je o krok bližšie k ovládnutiu tvorcu FIFA a The Sims, EÚ obchod odobrila
Tagy: Videohry Zábavný priemysel
Európska komisia schválila prevzatie spoločnosti Electronic Arts za 55 miliárd dolárov. Transakciu vedie saudskoarabský štátny investičný fond spolu s americkými investormi.
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23.7.2026 (SITA.sk) - Európska komisia schválila prevzatie spoločnosti Electronic Arts za 55 miliárd dolárov. Transakciu vedie saudskoarabský štátny investičný fond spolu s americkými investormi.
Európska únia (EÚ) vo štvrtok schválila prevzatie amerického herného giganta Electronic Arts za 55 miliárd dolárov (približne 47 miliárd eur).
Spoločnosť je známa najmä sériami The Sims a futbalovými hrami FIFA, dnes vydávanými pod názvom EA Sports FC.
Na čele investičného konzorcia stojí saudskoarabský štátny investičný fond Public Investment Fund.
Na transakcii sa podieľajú aj americké investičné spoločnosti Silver Lake a Affinity Partners, ktorú založil Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Európska komisia (EK), ktorá v EÚ dohliada na hospodársku súťaž, uviedla, že akvizícia nevyvoláva obavy z narušenia konkurencie.
Komisia dospela k záveru, že prevzatie „nevyvoláva obavy z hľadiska hospodárskej súťaže vzhľadom na jeho obmedzený vplyv na trhy, na ktorých spoločnosti pôsobia“.
Brusel však transakciu naďalej preveruje aj podľa pravidiel o zahraničných dotáciách. Rozhodnutie v tomto konaní sa očakáva do 30. júla.
Electronic Arts patrí medzi najväčších svetových vydavateľov videohier. Futbalová séria FIFA vychádzala každoročne od roku 1993 do roku 2023.
Spoločnosť však následne prišla o licenciu po finančnom spore s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA). Hra dnes pokračuje pod názvom EA Sports FC, pričom si podľa dostupných údajov zachovala väčšinu hráčskej základne.
Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia je o krok bližšie k ovládnutiu tvorcu FIFA a The Sims, EÚ obchod odobrila © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia (EÚ) vo štvrtok schválila prevzatie amerického herného giganta Electronic Arts za 55 miliárd dolárov (približne 47 miliárd eur).
Spoločnosť je známa najmä sériami The Sims a futbalovými hrami FIFA, dnes vydávanými pod názvom EA Sports FC.
Trump a jeho zať
Na čele investičného konzorcia stojí saudskoarabský štátny investičný fond Public Investment Fund.
Na transakcii sa podieľajú aj americké investičné spoločnosti Silver Lake a Affinity Partners, ktorú založil Jared Kushner, zať amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Komisia ďalej preveruje
Európska komisia (EK), ktorá v EÚ dohliada na hospodársku súťaž, uviedla, že akvizícia nevyvoláva obavy z narušenia konkurencie.
Komisia dospela k záveru, že prevzatie „nevyvoláva obavy z hľadiska hospodárskej súťaže vzhľadom na jeho obmedzený vplyv na trhy, na ktorých spoločnosti pôsobia“.
Brusel však transakciu naďalej preveruje aj podľa pravidiel o zahraničných dotáciách. Rozhodnutie v tomto konaní sa očakáva do 30. júla.
Spor s FIFA
Electronic Arts patrí medzi najväčších svetových vydavateľov videohier. Futbalová séria FIFA vychádzala každoročne od roku 1993 do roku 2023.
Spoločnosť však následne prišla o licenciu po finančnom spore s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA). Hra dnes pokračuje pod názvom EA Sports FC, pričom si podľa dostupných údajov zachovala väčšinu hráčskej základne.
Zdroj: SITA.sk - Saudská Arábia je o krok bližšie k ovládnutiu tvorcu FIFA a The Sims, EÚ obchod odobrila © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Videohry Zábavný priemysel
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