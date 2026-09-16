|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 16.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. septembra 2026
Pri pobreží Poľska našli ruský dron s bojovou hlavicou a rozbuškou. Vyšetrujú možné ohrozenie ľudí
Stroj vytiahli z mora pri obci Rusinowo. Poľská armáda má teraz zisťovať, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ. Ruský dron Gerbera-2, ktorý tento týždeň našli v mori pri pobreží ...
Zdieľať
16.9.2026 (SITA.sk) - Stroj vytiahli z mora pri obci Rusinowo. Poľská armáda má teraz zisťovať, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ.
Ruský dron Gerbera-2, ktorý tento týždeň našli v mori pri pobreží severného Poľska, bol vyzbrojený výbušninou. V stredu to potvrdila poľská vojenská prokuratúra. Prípad už vyšetruje pre podozrenie z trestného činu súvisiaceho s ohrozením života alebo zdravia väčšieho počtu ľudí a majetku veľkej hodnoty.
„Vzdušný prostriedok bol zaistený a bolo zistené, že bol vyzbrojený,“ povedal novinárom prokurátor pre vojenské záležitosti Bartosz Okoniewski. „Obsahoval bojovú hlavicu s rozbuškou,“ dodal bez ďalších podrobností.
Dron našli v pondelok neďaleko obce Rusinowo na severozápade Poľska. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vtedy uviedol, že armáda stroj lokalizovala a následne ho vytiahla z mora. Podľa predbežného hodnotenia ministra mohlo ísť o ruský dron, ktorý sa stratil počas ruských vojenských cvičení nad Baltským morom. Vojenskí odborníci ho budú ďalej skúmať, aby určili, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ.
Vyšetrovanie prípadu začalo oddelenie pre vojenské záležitosti okresnej prokuratúry v Štetíne. Podľa Okoniewského preveruje podozrenie zo „spôsobenia udalosti, ktorá ohrozuje život alebo zdravie mnohých ľudí a majetok veľkej hodnoty“.
Poľsko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie a susedí s Ukrajinou aj ruskou Kaliningradskou oblasťou. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaznamenalo opakované prípady prieniku dronov na svoje územie.
Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží Poľska našli ruský dron s bojovou hlavicou a rozbuškou. Vyšetrujú možné ohrozenie ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský dron Gerbera-2, ktorý tento týždeň našli v mori pri pobreží severného Poľska, bol vyzbrojený výbušninou. V stredu to potvrdila poľská vojenská prokuratúra. Prípad už vyšetruje pre podozrenie z trestného činu súvisiaceho s ohrozením života alebo zdravia väčšieho počtu ľudí a majetku veľkej hodnoty.
„Vzdušný prostriedok bol zaistený a bolo zistené, že bol vyzbrojený,“ povedal novinárom prokurátor pre vojenské záležitosti Bartosz Okoniewski. „Obsahoval bojovú hlavicu s rozbuškou,“ dodal bez ďalších podrobností.
Dron našli v pondelok neďaleko obce Rusinowo na severozápade Poľska. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vtedy uviedol, že armáda stroj lokalizovala a následne ho vytiahla z mora. Podľa predbežného hodnotenia ministra mohlo ísť o ruský dron, ktorý sa stratil počas ruských vojenských cvičení nad Baltským morom. Vojenskí odborníci ho budú ďalej skúmať, aby určili, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ.
Vyšetrovanie prípadu začalo oddelenie pre vojenské záležitosti okresnej prokuratúry v Štetíne. Podľa Okoniewského preveruje podozrenie zo „spôsobenia udalosti, ktorá ohrozuje život alebo zdravie mnohých ľudí a majetok veľkej hodnoty“.
Poľsko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie a susedí s Ukrajinou aj ruskou Kaliningradskou oblasťou. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaznamenalo opakované prípady prieniku dronov na svoje územie.
Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží Poľska našli ruský dron s bojovou hlavicou a rozbuškou. Vyšetrujú možné ohrozenie ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Vláda schválila zásadnú zmenu pre obce, ktoré nedokážu zvoliť starostu ani zastupiteľstvo
Vláda schválila zásadnú zmenu pre obce, ktoré nedokážu zvoliť starostu ani zastupiteľstvo
<< predchádzajúci článok
Národné obranné sily majú viac ako 3 000 vycvičených ľudí, Kaliňák avizuje ich účasť na cvičeniach v USA
Národné obranné sily majú viac ako 3 000 vycvičených ľudí, Kaliňák avizuje ich účasť na cvičeniach v USA