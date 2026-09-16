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16. septembra 2026

Pri pobreží Poľska našli ruský dron s bojovou hlavicou a rozbuškou. Vyšetrujú možné ohrozenie ľudí


Tagy: európska bezpečnosť Poľská armáda ruské hrozby ruský dron

Stroj vytiahli z mora pri obci Rusinowo. Poľská armáda má teraz zisťovať, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ. Ruský dron Gerbera-2, ktorý tento týždeň našli v mori pri pobreží ...



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gettyimages 1699011572 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Stroj vytiahli z mora pri obci Rusinowo. Poľská armáda má teraz zisťovať, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ.


Ruský dron Gerbera-2, ktorý tento týždeň našli v mori pri pobreží severného Poľska, bol vyzbrojený výbušninou. V stredu to potvrdila poľská vojenská prokuratúra. Prípad už vyšetruje pre podozrenie z trestného činu súvisiaceho s ohrozením života alebo zdravia väčšieho počtu ľudí a majetku veľkej hodnoty.

„Vzdušný prostriedok bol zaistený a bolo zistené, že bol vyzbrojený,“ povedal novinárom prokurátor pre vojenské záležitosti Bartosz Okoniewski. „Obsahoval bojovú hlavicu s rozbuškou,“ dodal bez ďalších podrobností.

Dron našli v pondelok neďaleko obce Rusinowo na severozápade Poľska. Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vtedy uviedol, že armáda stroj lokalizovala a následne ho vytiahla z mora. Podľa predbežného hodnotenia ministra mohlo ísť o ruský dron, ktorý sa stratil počas ruských vojenských cvičení nad Baltským morom. Vojenskí odborníci ho budú ďalej skúmať, aby určili, odkiaľ priletel a aký bol jeho zamýšľaný cieľ.

Vyšetrovanie prípadu začalo oddelenie pre vojenské záležitosti okresnej prokuratúry v Štetíne. Podľa Okoniewského preveruje podozrenie zo „spôsobenia udalosti, ktorá ohrozuje život alebo zdravie mnohých ľudí a majetok veľkej hodnoty“.

Poľsko je členom Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie a susedí s Ukrajinou aj ruskou Kaliningradskou oblasťou. Od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zaznamenalo opakované prípady prieniku dronov na svoje územie.




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Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží Poľska našli ruský dron s bojovou hlavicou a rozbuškou. Vyšetrujú možné ohrozenie ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: európska bezpečnosť Poľská armáda ruské hrozby ruský dron
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