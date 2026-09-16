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16. septembra 2026
Vláda schválila zásadnú zmenu pre obce, ktoré nedokážu zvoliť starostu ani zastupiteľstvo
Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú v stredu kabinet odsúhlasil. Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe nasledujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú v stredu kabinet odsúhlasil.
Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe nasledujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá uznášaniaschopné obecné zastupiteľstvo ani starostu obce, bude môcť vláda pričleniť k najbližšej susediacej obci v okrese. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú v stredu kabinet odsúhlasil.
Ak susedná obec neposkytne súhlas s pričlenením alebo nebude reagovať, oslovené budú ďalšie susediace obce. Novelizácia z dielne rezortu vnútra sa dotýka aj zákonov o samosprávnych krajoch, o majetku obcí a majetku samosprávnych krajov.
„Zákon zároveň zavádza pojem kúpeľná obec, vytvorí sa verejný register primátorov a starostov a fyzickú úradnú tabuľu bude možné nahradiť elektronickým zariadením umožňujúcim nepretržitý prístup. Spresnia sa pravidlá miestnych referend a upravia sa aj stropy pre platy podpredsedov samosprávnych krajov a odmeny poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov," uviedlo ministerstvo vnútra.
Doplnilo, že súčasťou zmien je aj zvýšenie hodnotovej hranice majetku, pri ktorej je obec povinná zabezpečiť znalecký posudok, a zosúladenie pravidiel nakladania s majetkom samosprávnych krajov s pravidlami platnými pre obce.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila zásadnú zmenu pre obce, ktoré nedokážu zvoliť starostu ani zastupiteľstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe nasledujúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá uznášaniaschopné obecné zastupiteľstvo ani starostu obce, bude môcť vláda pričleniť k najbližšej susediacej obci v okrese. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú v stredu kabinet odsúhlasil.
Ak susedná obec neposkytne súhlas s pričlenením alebo nebude reagovať, oslovené budú ďalšie susediace obce. Novelizácia z dielne rezortu vnútra sa dotýka aj zákonov o samosprávnych krajoch, o majetku obcí a majetku samosprávnych krajov.
„Zákon zároveň zavádza pojem kúpeľná obec, vytvorí sa verejný register primátorov a starostov a fyzickú úradnú tabuľu bude možné nahradiť elektronickým zariadením umožňujúcim nepretržitý prístup. Spresnia sa pravidlá miestnych referend a upravia sa aj stropy pre platy podpredsedov samosprávnych krajov a odmeny poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov," uviedlo ministerstvo vnútra.
Doplnilo, že súčasťou zmien je aj zvýšenie hodnotovej hranice majetku, pri ktorej je obec povinná zabezpečiť znalecký posudok, a zosúladenie pravidiel nakladania s majetkom samosprávnych krajov s pravidlami platnými pre obce.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila zásadnú zmenu pre obce, ktoré nedokážu zvoliť starostu ani zastupiteľstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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