Vláda urobí z RTVS dezinformačné médium šíriace propagandu, tvrdí Gröhling. Navrhovaný zákon patrí do obdobia tvrdej totality

Chcú sa zbaviť vedenia a členov rady

Politizácia verejnoprávneho média

24.4.2024 (SITA.sk) - Vláda urobí z Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) dezinformačné médium, ktoré bude šíriť provládnu a neskôr možno proruskú propagandu. Vyhlásil to predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) „Ministerka Martina Šimkovičová (SNS) prišla nedávno s katastrofálnym návrhom zákona o RTVS. Ten umožňoval bezdôvodné odvolanie riaditeľa, ako aj šikanu šéfa a zamestnancov RTVS cez Programovú radu,“ pripomenul Gröhling s tým, že keďže narazili na európsku legislatívu a novela si vyslúžila aj odpor verejnosti a zamestnancov RTVS, museli pripraviť inú verziu novely.„Ministerka kultúry ani vláda absolútne nerozumejú poslaniu RTVS a jej práci. Niektoré kontroverzné časti boli z návrhu vyhodené, Programovú radu nahradili Etickou komisiou, čo je akoby vystrihnuté z totalitného režimu. Tento zákon tak patrí do obdobia tvrdej totality, nie do demokratického štátu,“ upozornil Gröhling.Ako dodal tímlíder SaS pre kultúru René Parák , nie je tu dôvod na nový zákon.„Všetky úpravy sa dajú riešiť jednoduchou novelizáciou, pretože sa nemení takmer nič na postavení verejnoprávneho média, jeho poslaní ani na jeho povinnostiach, je to skopírovaný aktuálne platný zákon," vysvetlil Parák.Dodal, že jediným dôvodov je nepokryté zbavenie sa súčasného vedenia a členov rady.„Stále platí, že ide o flagrantné porušenie platnej európskej legislatívy, konkrétne Paktu o slobode médií. Je rovnako zarážajúce, že v dôvodovej správe sa uvádza dôvod odpolitizovania, pritom nový zákon totálne politizuje naše verejnoprávne médium tým, že radu kompletne menujú a volia koaličné strany. A takáto jednofarebná rada si následne zvolí generálneho riaditeľa,“ dodal Parák.Ako ďalej upozornil, otázne je tiež financovanie, pretože súčasných 0,12 percenta HDP nedokáže pokryť náklady.„Zároveň sa desaťnásobne zvýši povolený podiel reklamy z 0,5 na päť percent, vrátane telenákupu na osem percent," priblížil Parák. Ak bude zákon v rozpore s Ústavou, SaS dá podnet na Ústavný súd