 24hod.sk    Z domova

14. novembra 2025

Pri Poprade sa zrazilo auto s autobusom, zranilo sa sedem ľudí


Dopravná nehoda auta a autobusu na ceste I/18 pri Poprade si v piatok popoludní vyžiadala sedem zranených. Informovali o tom z operačného strediska



h75a7267_copy 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Dopravná nehoda auta a autobusu na ceste I/18 pri Poprade si v piatok popoludní vyžiadala sedem zranených. Informovali o tom z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Na mieste zasahovalo päť hasičov s jedným kusom techniky a záchranári.


Podľa vodičov v dopravnom servise na sociálnej sieti sa nehoda stala na svetelnej križovatke v smere na Svit. Dopravu na mieste riadia policajti. Vodiči by mali v danom úseku zvýšiť opatrnosť.


Zdroj: SITA.sk - Pri Poprade sa zrazilo auto s autobusom, zranilo sa sedem ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

