Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
Denník - Správy
14. novembra 2025
Pri Poprade sa zrazilo auto s autobusom, zranilo sa sedem ľudí
Tagy: Dopravná nehoda
Dopravná nehoda auta a autobusu na ceste I/18 pri Poprade si v piatok popoludní vyžiadala sedem zranených. Informovali o tom z operačného strediska
14.11.2025 (SITA.sk) - Dopravná nehoda auta a autobusu na ceste I/18 pri Poprade si v piatok popoludní vyžiadala sedem zranených. Informovali o tom z operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Na mieste zasahovalo päť hasičov s jedným kusom techniky a záchranári.
Podľa vodičov v dopravnom servise na sociálnej sieti sa nehoda stala na svetelnej križovatke v smere na Svit. Dopravu na mieste riadia policajti. Vodiči by mali v danom úseku zvýšiť opatrnosť.
Tagy: Dopravná nehoda
