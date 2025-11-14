Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

14. novembra 2025

Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh


Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom o znížení ciel pri exporte na americký trh, ktoré zaviedol prezident USA Donald ...



trump_77213 676x451 14.11.2025 (SITA.sk) - Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom o znížení ciel pri exporte na americký trh, ktoré zaviedol prezident USA Donald Trump.


Švajčiarsko a USA úspešne našli riešenie: Americké clá sa znížia na 15 percent,“ uviedla švajčiarska vláda na mikroblogovacej sieti X. Zároveň sa poďakovala „prezidentovi Trumpovi... za konštruktívnu spoluprácu“ a uviedla, že stretnutie s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom „bolo produktívne“.

Trump v auguste šokoval Švajčiarsko, keď na dovoz tovarov z tejto krajiny zaviedol 39-percentné clá.


Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh © SITA Všetky práva vyhradené.

