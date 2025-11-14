|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 14.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irma
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. novembra 2025
Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh
Tagy: americká clá Švajčiarsko
Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom o znížení ciel pri exporte na americký trh, ktoré zaviedol prezident USA Donald ...
Zdieľať
14.11.2025 (SITA.sk) - Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že dosiahla dohodu s Washingtonom o znížení ciel pri exporte na americký trh, ktoré zaviedol prezident USA Donald Trump.
„Švajčiarsko a USA úspešne našli riešenie: Americké clá sa znížia na 15 percent,“ uviedla švajčiarska vláda na mikroblogovacej sieti X. Zároveň sa poďakovala „prezidentovi Trumpovi... za konštruktívnu spoluprácu“ a uviedla, že stretnutie s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom „bolo produktívne“.
Trump v auguste šokoval Švajčiarsko, keď na dovoz tovarov z tejto krajiny zaviedol 39-percentné clá.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh © SITA Všetky práva vyhradené.
„Švajčiarsko a USA úspešne našli riešenie: Americké clá sa znížia na 15 percent,“ uviedla švajčiarska vláda na mikroblogovacej sieti X. Zároveň sa poďakovala „prezidentovi Trumpovi... za konštruktívnu spoluprácu“ a uviedla, že stretnutie s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom „bolo produktívne“.
Trump v auguste šokoval Švajčiarsko, keď na dovoz tovarov z tejto krajiny zaviedol 39-percentné clá.
Zdroj: SITA.sk - Švajčiarsko oznámilo dohodu s USA o znížení ciel pri exporte na americký trh © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americká clá Švajčiarsko
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri Poprade sa zrazilo auto s autobusom, zranilo sa sedem ľudí
Pri Poprade sa zrazilo auto s autobusom, zranilo sa sedem ľudí
<< predchádzajúci článok
Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO
Raši podpísal historické memorandum, Národná rada SR má svoj oficiálny mládežnícky parlament – FOTO