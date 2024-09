Pri reorganizácii NAKA bol personálnymi rozkazmi porušený zákon, KDH žiada o vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti (video)

Vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Výzva na zodpovedanie otázok

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prekladanie policajtov nebolo dopredu konzultované





Národná kriminálna agentúra sa od 1. septembra pretransformovala na Úrad boja proti organizovanej kriminalite, pričom popri ňom budú existovať samostatná Národná protidrogová centrála a Protiteroristická centrála. Ako ešte koncom augusta povedal prezident Policajného zboru Ľubomír Solák, policajné prezídium v tejto súvislosti opustí zhruba 100 ľudí, ktorí budú pôsobiť na krajských alebo okresných útvaroch.





25.9.2024 (SITA.sk) - Vedenie Policajného zboru pochybilo pri personálnych rozkazoch, ktoré boli súčasťou transformácie Národnej kriminálnej agentúry na Úrad boja proti organizovanej kriminalite Poukázalo na to opozičné KDH s tým, že rozkazy neoznamoval ten, kto ich zhotovil, čiže policajný prezident, ale ním poverený človek, čo je v rozpore so zákonom. Toto podľa KDH zásadným spôsobom znižuje dôveryhodnosť polície v očiach verejnosti aj Európskej komisie Ľubomír Solák by podľa kresťanských demokratov mali vyvodiť disciplinárnu zodpovednosť voči osobám, ktoré sa pokúšali podvodom a antidatovaním získať potvrdenie o prerokovaní personálnych rozkazov u odborárov."Kto fakticky rozhodoval o pridelení policajtov? A prečo nebola rešpektovaná povinnosť poskytnúť náhradné miesto? Chceme odpovede na tieto skutočnosti," vyhlásil podpredseda KDH Poslanec František Majerský sa v tejto súvislosti pýta, ako majú mať dôveru policajti vo svoje vedenie, ktoré robí takéto kroky."Policajný zbor nie je ani koaličný, ani opozičný, ale má chrániť nás všetkých. My potrebujeme PZ, ktorý bude riešiť najzávažnejšiu trestnú činnosť, veď práve to nám vyčíta Európska komisia, zníženie kapacít na vyšetrovanie a najmä na boj s korupciu, kto bude toto všetko vyšetrovať? Preto vyzývame policajného prezidenta, aby prišiel na brannobezpečnostný výbor a zodpovedal tieto otázky," zdôraznil Majerský.Advokát Peter Kubina už skôr poukázal na to, že prekladanie policajtov na iné pracovné miesta v rámci transformácie NAKA neboli dopredu konzultované s policajnými odbormi, ako to vyžaduje zákon.Odvolal sa pritom na list, ktorý od vedenia odborov obdržal jeho klient Štefan Mašin zo skupiny policajtov okolo Jána Čurillu . Z listu vyplýva, že návrhy personálnych rozkazov boli odborom doručené 6. septembra, pričom účinné boli už od 1. septembra.