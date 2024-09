Rusko plánuje útoky na tri ukrajinské jadrové elektrárne, Kyjev získal dôkazy o Putinových plánoch

25.9.2024 (SITA.sk) - Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že Rusko pripravuje útoky na tri ukrajinské jadrové elektrárne. Uviedol to v utorok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent. Ukrajinský prezident neuviedol, ktoré konkrétne elektrárne sú ohrozené, avšak povedal, že Kyjev má dôkazy o ruských plánoch.Na ukrajinskom území sú v prevádzke tri jadrové elektrárne, a to Rivnenská a Chmeľnycká jadrová elektráreň na západe krajiny a Juhoukrajinská jadrová elektráreň. Bezpečnosť týchto zariadení je pravidelne ohrozovaná ruskými útokmi, ktoré im prerušujú napájanie.Zelenskyj počas zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN tiež poznamenal, že Rusko používa čínske satelity na fotografovanie ukrajinských jadrových zariadení pre možné budúce útoky. Ukrajinské špeciálne služby o hrozbe informovali partnerov Ukrajiny a Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE).