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13. júla 2026
Ukrajina chce zvýšiť tlak na Rusko ešte pred zimou, spolieha sa na útoky na energetickú infraštruktúru
Ukrajina sa podľa svojich predstaviteľov snaží využiť súčasnú výhodu na bojisku a ešte pred zimou zvýšiť tlak na Rusko. Cieľom je oslabiť ruskú logistiku, získať lepšiu pozíciu pre prípadné mierové ...
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13.7.2026 (SITA.sk) - Ukrajina sa podľa svojich predstaviteľov snaží využiť súčasnú výhodu na bojisku a ešte pred zimou zvýšiť tlak na Rusko. Cieľom je oslabiť ruskú logistiku, získať lepšiu pozíciu pre prípadné mierové rokovania a prinútiť spojencov k rýchlejším dodávkam vojenskej pomoci.
Ukrajina sa snaží spôsobiť Rusku čo najväčšie škody ešte pred príchodom zimy, keď Moskva tradične zintenzívňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ako referuje web Politico, Kyjev podľa predstaviteľov verí, že úspešné útoky na ruské palivové a logistické objekty mu poskytujú výhodu, ktorú chce využiť na bojisku aj pri prípadných mierových rokovaniach.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna vyhlásil, že Rusko je dnes slabšie aj vďaka schopnosti Ukrajiny uskutočňovať hlboké údery na jeho území. „Vidíme slabšie Rusko. Dôvodom je, že Ukrajina dokázala bojovať a rozvíjať svoje vlastné kapacity na hlboké údery,“ povedal. Podľa neho musí byť prístup k Moskve založený na „väčšom tlaku, žiadnych kompromisoch a rokovaniach iba z pozície sily“.
Podľa ukrajinských predstaviteľov sa krajina snaží využiť obdobie pred zimou aj preto, že Rusko môže časom dobehnúť ukrajinské technológie bezpilotných lietadiel. Zároveň upozorňujú, že počas zimných mesiacov býva Ukrajina zraniteľnejšia pre útoky na energetické siete a vykurovaciu infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenskyj už naznačil ochotu zmraziť konflikt na súčasných frontových líniách, zatiaľ čo ruský prezident Vladimir Putin podľa Kyjeva naďalej požaduje odovzdanie ďalších ukrajinských území.
Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské rafinérie, sklady palív a ďalšie energetické objekty. Medzi ciele patrila aj rafinéria v Omsku či zariadenia v Tatársku, Saratovskej a Voronežskej oblasti. Podľa ukrajinskej strany tieto útoky prispeli k nedostatku pohonných hmôt vo viacerých regiónoch Ruska vrátane okupovaného Krymu, kde miestne úrady vyhlásili mimoriadny stav a obmedzili predaj palív.
Kyjev zároveň žiada spojencov o urýchlenie vojenskej pomoci. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že krajina potrebuje ďalšie miliardy eur na financovanie vojenských inovácií. Prezident Zelenskyj na samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zároveň upozornil, že Ukrajina naďalej nemá dostatok prostriedkov na obranu proti ruským balistickým raketám. „Prosím, pomôžte nám získať viac rakiet pre protivzdušnú obranu. Všetko ostatné sme schopní zvládnuť sami. Pokiaľ ide o protivzdušnú obranu, potrebujeme odhodlanie našich partnerov,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chce zvýšiť tlak na Rusko ešte pred zimou, spolieha sa na útoky na energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina sa snaží spôsobiť Rusku čo najväčšie škody ešte pred príchodom zimy, keď Moskva tradične zintenzívňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ako referuje web Politico, Kyjev podľa predstaviteľov verí, že úspešné útoky na ruské palivové a logistické objekty mu poskytujú výhodu, ktorú chce využiť na bojisku aj pri prípadných mierových rokovaniach.
Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna vyhlásil, že Rusko je dnes slabšie aj vďaka schopnosti Ukrajiny uskutočňovať hlboké údery na jeho území. „Vidíme slabšie Rusko. Dôvodom je, že Ukrajina dokázala bojovať a rozvíjať svoje vlastné kapacity na hlboké údery,“ povedal. Podľa neho musí byť prístup k Moskve založený na „väčšom tlaku, žiadnych kompromisoch a rokovaniach iba z pozície sily“.
Podľa ukrajinských predstaviteľov sa krajina snaží využiť obdobie pred zimou aj preto, že Rusko môže časom dobehnúť ukrajinské technológie bezpilotných lietadiel. Zároveň upozorňujú, že počas zimných mesiacov býva Ukrajina zraniteľnejšia pre útoky na energetické siete a vykurovaciu infraštruktúru. Prezident Volodymyr Zelenskyj už naznačil ochotu zmraziť konflikt na súčasných frontových líniách, zatiaľ čo ruský prezident Vladimir Putin podľa Kyjeva naďalej požaduje odovzdanie ďalších ukrajinských území.
Ukrajina v ostatných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruské rafinérie, sklady palív a ďalšie energetické objekty. Medzi ciele patrila aj rafinéria v Omsku či zariadenia v Tatársku, Saratovskej a Voronežskej oblasti. Podľa ukrajinskej strany tieto útoky prispeli k nedostatku pohonných hmôt vo viacerých regiónoch Ruska vrátane okupovaného Krymu, kde miestne úrady vyhlásili mimoriadny stav a obmedzili predaj palív.
Kyjev zároveň žiada spojencov o urýchlenie vojenskej pomoci. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov uviedol, že krajina potrebuje ďalšie miliardy eur na financovanie vojenských inovácií. Prezident Zelenskyj na samite Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) zároveň upozornil, že Ukrajina naďalej nemá dostatok prostriedkov na obranu proti ruským balistickým raketám. „Prosím, pomôžte nám získať viac rakiet pre protivzdušnú obranu. Všetko ostatné sme schopní zvládnuť sami. Pokiaľ ide o protivzdušnú obranu, potrebujeme odhodlanie našich partnerov,“ vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina chce zvýšiť tlak na Rusko ešte pred zimou, spolieha sa na útoky na energetickú infraštruktúru © SITA Všetky práva vyhradené.
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