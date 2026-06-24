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24. júna 2026
Ústavný súd ČR nariadil vláde, aby zobrala prezidenta na samit NATO
Predbežným opatrením nariadil kabinetu zaradiť Petra Pavla do oficiálnej delegácie, o samotnom spore rozhodne až na jeseň. Český
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Český Ústavný súd v stredu predbežným opatrením nariadil vláde premiéra Andreja Babiša, aby prezidenta Petra Pavla zaradila do oficiálnej delegácie na júlový samit NATO v Ankare. Informoval o tom portál Novinky.cz.
Ide o prvé rozhodnutie v kompetenčnom spore, ktorý prezident vyvolal po tom, ako mu kabinet účasť na rokovaní aliancie odmietol umožniť.
Žiadne naprieky
Súd zároveň vláde a ministerstvu zahraničných vecí uložil povinnosť bezodkladne informovať organizátorov samitu, zabezpečiť prezidentovi akreditáciu a zdržať sa akýchkoľvek krokov, ktoré by mu bránili v účasti.
„Vláde a ministerstvu zahraničných vecí sa ukladá, aby bezodkladne oznámili organizátorom samitu NATO, že súčasťou oficiálnej delegácie je prezident republiky,“ uviedol sudca spravodajca Pavel Šámal.
Definitívne sa rozhodne na jeseň
Predseda Ústavného súdu Josef Baxa zdôraznil, že predbežné opatrenie nijako nepredurčuje konečné rozhodnutie vo veci, ktoré možno očakávať najskôr v septembri.
Súd podľa neho zatiaľ riešil iba naliehavú otázku prezidentovej účasti na samite, keďže registrácia delegácií sa končí už tento týždeň.
Prezident podal kompetenčnú žalobu po tom, ako vláda schválila trojčlennú delegáciu bez hlavy štátu.
Pavel tvrdí, že kabinet tým neoprávnene obmedzil jeho ústavné právomoci zastupovať Českú republiku navonok.
Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd ČR nariadil vláde, aby zobrala prezidenta na samit NATO © SITA Všetky práva vyhradené.
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