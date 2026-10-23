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23. októbra 2026
Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel
Podľa Petra Pavla bolo prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou na dosah, no uvoľnenie amerických sankcií na ruskú naftu poskytlo Moskve priestor na oddych. Rozhodnutie Washingtonu označil za chybu. Český ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa Petra Pavla bolo prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou na dosah, no uvoľnenie amerických sankcií na ruskú naftu poskytlo Moskve priestor na oddych. Rozhodnutie Washingtonu označil za chybu.
Český prezident Petr Pavel kritizoval dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskom o dodávkach nafty, ktorá podľa neho oslabila tlak na Moskvu a skomplikovala úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. Prímerie medzi oboma krajinami bolo podľa Pavla pomerne blízko, no rozhodnutie Washingtonu zmierniť sankcie na ruské ropné produkty dalo Kremľu novú nádej. Český prezident to uviedol v rozhovore pre sieť Axel Springer Global Reporters Network, ktorej súčasťou je aj portál Politico.
Pavel pripomenul, že koordinované americké a európske sankcie namierené proti ruskému ropnému sektoru, oligarchom a ďalším odvetviam hospodárstva dostávali Moskvu pod značný ekonomický tlak. Trumpova dohoda, oznámená začiatkom októbra, však podľa neho tento tlak oslabila. Rusko má na jej základe dodať Spojeným štátom a na svetové trhy státisíce ton motorovej nafty. Washington zároveň uvoľnil príslušné sankčné obmedzenia.
„Teraz to bude oveľa ťažšie. Rusko využíva túto situáciu, aby sa vymanilo spod tlaku, a zároveň je to preň určitá morálna vzpruha,“ vyhlásil Pavel v súvislosti s možnosťou dosiahnuť prímerie. Podľa českého prezidenta dohoda poskytla Moskve čas na oddych a oslabila motiváciu ruského vedenia pristúpiť na kompromis pri rokovaniach o zastavení bojov.
Pavel však odmietol označiť postup amerického prezidenta za zradu Ukrajiny alebo európskych spojencov. „Zatiaľ neviem, či to môžeme nazvať zradou, ale nazval by som to chybou,“ povedal. Dohoda podľa neho vytvára v Moskve presvedčenie, že môže obísť Ukrajinu aj európske štáty a sústrediť sa na priame rokovania so Spojenými štátmi, prípadne s Čínou. „Myslím si, že to je jednoznačne v rozpore s našimi záujmami v Európe,“ zdôraznil.
Dohodu kritizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého uvoľnenie obchodovania s ruskou naftou pomáha Moskve financovať pokračovanie vojny. Trumpa obvinil, že mierové rokovania využíva ako zásterku, zatiaľ čo jeho administratíva uzatvára hospodárske dohody s Ruskom. Biely dom naopak uviedol, že Trump úspešne vyrokoval dodávky veľkého množstva nafty na svetový trh s cieľom znížiť ceny pohonných látok. Proti dohode sa postavili aj niektorí americkí senátori z oboch hlavných politických strán.
Český prezident sa zároveň zastal Zelenského, ktorého Trump opakovane kritizoval a obviňoval z predlžovania vojny. „Som presvedčený, že prezident Zelenskyj a celá Ukrajina sú obeťami tohto konfliktu. Preto by som bol pravdepodobne posledný, kto by Ukrajinu obviňoval zo zodpovednosti za vojnu. Nebola to Ukrajina, ktorá zaútočila na Rusko, ani to nebola Ukrajina, ktorá ohrozovala Rusko,“ povedal Pavel.
Trump podľa Pavla pristupuje k Rusku otvorenejšie než ktorýkoľvek európsky líder. Český prezident sa domnieva, že šéf Bieleho domu nevníma rusko-ukrajinskú vojnu predovšetkým ako konflikt medzi demokraciou a autoritárstvom, ale skôr cez prizmu hospodárskych záujmov Spojených štátov. Nevylúčil pritom, že európske krajiny by v budúcnosti mohli opäť nakupovať ruskú ropu. Podmienkou by však podľa neho muselo byť, aby Rusko začalo rešpektovať suverenitu a medzinárodne uznané hranice ostatných štátov.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel © SITA Všetky práva vyhradené.
Český prezident Petr Pavel kritizoval dohodu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Ruskom o dodávkach nafty, ktorá podľa neho oslabila tlak na Moskvu a skomplikovala úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. Prímerie medzi oboma krajinami bolo podľa Pavla pomerne blízko, no rozhodnutie Washingtonu zmierniť sankcie na ruské ropné produkty dalo Kremľu novú nádej. Český prezident to uviedol v rozhovore pre sieť Axel Springer Global Reporters Network, ktorej súčasťou je aj portál Politico.
Pavel pripomenul, že koordinované americké a európske sankcie namierené proti ruskému ropnému sektoru, oligarchom a ďalším odvetviam hospodárstva dostávali Moskvu pod značný ekonomický tlak. Trumpova dohoda, oznámená začiatkom októbra, však podľa neho tento tlak oslabila. Rusko má na jej základe dodať Spojeným štátom a na svetové trhy státisíce ton motorovej nafty. Washington zároveň uvoľnil príslušné sankčné obmedzenia.
„Teraz to bude oveľa ťažšie. Rusko využíva túto situáciu, aby sa vymanilo spod tlaku, a zároveň je to preň určitá morálna vzpruha,“ vyhlásil Pavel v súvislosti s možnosťou dosiahnuť prímerie. Podľa českého prezidenta dohoda poskytla Moskve čas na oddych a oslabila motiváciu ruského vedenia pristúpiť na kompromis pri rokovaniach o zastavení bojov.
Pavel však odmietol označiť postup amerického prezidenta za zradu Ukrajiny alebo európskych spojencov. „Zatiaľ neviem, či to môžeme nazvať zradou, ale nazval by som to chybou,“ povedal. Dohoda podľa neho vytvára v Moskve presvedčenie, že môže obísť Ukrajinu aj európske štáty a sústrediť sa na priame rokovania so Spojenými štátmi, prípadne s Čínou. „Myslím si, že to je jednoznačne v rozpore s našimi záujmami v Európe,“ zdôraznil.
Dohodu kritizoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podľa ktorého uvoľnenie obchodovania s ruskou naftou pomáha Moskve financovať pokračovanie vojny. Trumpa obvinil, že mierové rokovania využíva ako zásterku, zatiaľ čo jeho administratíva uzatvára hospodárske dohody s Ruskom. Biely dom naopak uviedol, že Trump úspešne vyrokoval dodávky veľkého množstva nafty na svetový trh s cieľom znížiť ceny pohonných látok. Proti dohode sa postavili aj niektorí americkí senátori z oboch hlavných politických strán.
Český prezident sa zároveň zastal Zelenského, ktorého Trump opakovane kritizoval a obviňoval z predlžovania vojny. „Som presvedčený, že prezident Zelenskyj a celá Ukrajina sú obeťami tohto konfliktu. Preto by som bol pravdepodobne posledný, kto by Ukrajinu obviňoval zo zodpovednosti za vojnu. Nebola to Ukrajina, ktorá zaútočila na Rusko, ani to nebola Ukrajina, ktorá ohrozovala Rusko,“ povedal Pavel.
Trump podľa Pavla pristupuje k Rusku otvorenejšie než ktorýkoľvek európsky líder. Český prezident sa domnieva, že šéf Bieleho domu nevníma rusko-ukrajinskú vojnu predovšetkým ako konflikt medzi demokraciou a autoritárstvom, ale skôr cez prizmu hospodárskych záujmov Spojených štátov. Nevylúčil pritom, že európske krajiny by v budúcnosti mohli opäť nakupovať ruskú ropu. Podmienkou by však podľa neho muselo byť, aby Rusko začalo rešpektovať suverenitu a medzinárodne uznané hranice ostatných štátov.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova dohoda s Putinom zmarila pokrok v mierových rokovaniach, tvrdí český prezident Pavel © SITA Všetky práva vyhradené.
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