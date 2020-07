Pri ťažbe dreva v Zliechove zahynul len 17-ročný mladík, nehode sa bezmocne prizeral jeho otec

Drevo ho zasiahlo do brucha

Inšpektorát práce vykoná obhliadku

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Trenčín vyšetruje mimoriadnu udalosť, ku ktorej došlo v dopoludňajších hodinách na lúkach v okolí obce Zliechov v okrese Ilava.Napriek snahe privolaných záchranárov tu pri ťažbe dreva v lese prišiel o život 17-ročný mladík. Agentúru SITA o udalosti informoval hovorca Národného inšpektorátu práce Podľa dostupných informácií sa stal závažný úraz počas ťažby dreva, ktorú vykonával živnostník Richard H. pre externú spoločnosť. "Ten si na pomoc prizval svojich synov. Počas manipulácie s drevnou hmotou došlo k zosuvu stromu, ktorý zasiahol 17-ročného syna menovaného živnostníka do brucha a spôsobil mu život ohrozujúce zranenia," uviedol Kerekeš.Mladíka premiestnili z ťažko dostupného terénu na miesto, kde mohol pristáť záchranársky vrtuľník, ktorý ho previezol do martinskej nemocnice."Podľa informácií policajného zboru mladík aj napriek snahe záchranárov vážnym zraneniam podľahol. Inšpektorát práce Trenčín vykoná ohliadku miesta udalosti, pričom predmetom výkonu inšpekcie práce budú jednak okolnosti vzniku úrazu, ako aj to, či išlo o pracovný úraz," dodal Kerekeš.V roku 2020 inšpekcia práce v SR zaznamenala doposiaľ 18 smrteľných pracovných úrazov, čo je o päť smrteľných pracovných úrazov viac ako v porovnateľnom období roku 2019. Pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví v období od začiatku roka do konca júna bolo 29 oproti tridsiatke závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví v porovnateľnom období roku 2019.