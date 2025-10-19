|
19. októbra 2025
Tragická nehoda pri Dunajskej Strede, vodič Passatu nerešpektoval značku, dvaja muži zomreli – FOTO
Dva ľudské životy si vyžiadala v sobotu večer dopravná nehoda na križovatke medzi Povodou a Dunajskou Stredou. Podľa doposiaľ zistených informácií polície vodič vozidla VW ...
19.10.2025 (SITA.sk) - Dva ľudské životy si vyžiadala v sobotu večer dopravná nehoda na križovatke medzi Povodou a Dunajskou Stredou. Podľa doposiaľ zistených informácií polície vodič vozidla VW Passat nerešpektoval dopravné značenie, v dôsledku čoho došlo k zrážke s vozidlom Fiat Freemont. Zranenia nezlučiteľné so životom utrpeli 37-ročný vodič a jeho 38-ročný spolujazdec.
„U vodičky auta Fiat bola vykonaná dychová skúška negatívna. To, či mohol byť pod vplyvom alkoholu druhý vodič, bude zisťované odberom biologického materiálu. Na mieste bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy. Vyšetrovateľ v súvislosti s touto tragédiou začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie,“ informovala o tragickej nehode trnavská krajská polícia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda pri Dunajskej Strede, vodič Passatu nerešpektoval značku, dvaja muži zomreli – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
