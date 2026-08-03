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03. augusta 2026

Pri výkopových prácach v Ostraticiach našli protipechotnú mínu z druhej svetovej vojny


Tagy: Munícia z druhej svetovej vojny nález munície stará munícia

Na munícii vykonali bezpečnostné pyrotechnické opatrenia a previezli ju na bezpečné miesto, odkiaľ ju prevezú na pyrotechnické zničenie. V obci Ostratice v okrese Partizánske našli ostrú muníciu z ...



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762903868_1738359527427307_884911761227946451_n 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Na munícii vykonali bezpečnostné pyrotechnické opatrenia a previezli ju na bezpečné miesto, odkiaľ ju prevezú na pyrotechnické zničenie.


V obci Ostratice v okrese Partizánske našli ostrú muníciu z druhej svetovej vojny. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.

Ako priblížila, jeden z občanov na svojom pozemku počas výkopových prác našiel predmet pripomínajúci muníciu. Polícia na miesto vyslala pyrotechnika, ktorý zistil, že naozaj ide o ostrú muníciu, konkrétne o protipechotnú mínu S35 z obdobia druhej svetovej vojny.

Na munícii vykonali bezpečnostné pyrotechnické opatrenia a previezli ju na bezpečné miesto, odkiaľ ju prevezú na pyrotechnické zničenie. „Oznamovateľ sa zachoval správne. S podozrivým predmetom nemanipuloval a nález bezodkladne oznámil polícii,“ vyzdvihla polícia.

Súčasne upozornila občanov, že ak pri vypratávaní starších domov, stavebných prácach alebo prechádzkach lesom nájdu akýkoľvek predmet, ktorý by pripomínal muníciu, aby s ním v žiadnom prípade nemanipulovali a nález bezodkladne oznámili na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158.

„Nezabúdajte, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná. Miesto nálezu je potrebné označiť, nepribližovať sa k nemu a podľa možností si zapísať GPS súradnice, aby mohli policajti a pyrotechnici bezpečne a presne zasiahnuť,“ uzavrela polícia.

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Zdroj: SITA.sk - Pri výkopových prácach v Ostraticiach našli protipechotnú mínu z druhej svetovej vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Munícia z druhej svetovej vojny nález munície stará munícia
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