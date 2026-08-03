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03. augusta 2026
Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla a obnova Znievskeho hradu
Tagy: Top foto dňa
Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla v Turecku, obnova Znievskeho hradu a most nad Šúrskym kanálom pred obnovou. [photo id="2468881" /] Top foto dňa ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla v Turecku, obnova Znievskeho hradu a most nad Šúrskym kanálom pred obnovou.
[photo id="2468881" /]
Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla v Turecku, obnova Znievskeho hradu a most nad Šúrskym kanálom pred obnovou.
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla a obnova Znievskeho hradu © SITA Všetky práva vyhradené.
[photo id="2468881" /]
Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla v Turecku, obnova Znievskeho hradu a most nad Šúrskym kanálom pred obnovou.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/top-foto-dna-3-august-2026/">Top foto dňa (3. august 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (3. august 2026): Najnižšie hladiny riek Rýn a Dunaj, hustá hmla a obnova Znievskeho hradu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Top foto dňa
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