Pri vyšetrovaní smrti Chovanca musí polícia vypočuť aj slovenských svedkov, žiadajú europoslanci

Svedkov doteraz nevypočuli

Smrť na belgickom letisku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) inicioval list vedeniu belgickej federálnej polícii, aby pri vyšetrovaní smrti slovenského občana Jozefa Chovanc a čo najskôr vypočula aj svedkov zo Slovenska, ktorí boli v lietadle svedkami incidentu.Výzvu podporilo aj ďalších deväť europoslancov a to Eugen Jurzyca Lucia Ďuriš Nicholsonová (obaja SaS), Peter Pollák (OĽaNO), Miriam Lexmann (KDH), Miroslav Číž Róbert Hajšel (obaja Smer-SD), Michal Wiezik (Spolu), Martin Hojsík Michal Šimečka (obaja PS). V tlačovej správe o tom informoval Michal Ďurman, asistent europoslanca Štefanca.„Od zverejnenia podrobností o prípade sa na mňa obracajú mnohí svedkovia, ktorí boli prítomní udalostiam v lietadle, po ktorých bol pán Chovanec obmedzený na slobode a napokon zomrel. Mnohé z nich by určite vedeli do prípadu vniesť viac svetla a pomohli urýchliť vyšetrovanie. Som šokovaný, že belgické orgány ich doteraz nevypočuli ani nekontaktovali. Preto som sa obrátil listom priamo na policajného riaditeľa, aby tak čo najskôr urobili. V prípade potreby som pripravený tieto kontakty sprostredkovať. Odhalenie celej pravdy je v záujme všetkých, no pomôže najmä rodine pána Chovanca," povedal Štefanec.Chovanca zatkli vo februári 2018 na letisku, ktoré leží asi 60 kilometrov od Bruselu.Spravodajský portál Sme.sk priniesol 20. augusta informáciu o záberoch z letiska v belgickom meste Charleroi, kde jedna policajtka nad telom občana SR Jozefa Chovanca hajlovala a ďalší policajt mu 16 minút tlačil na hrudník, v dôsledku čoho nakoniec Chovanec zomrel.