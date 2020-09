Šírenie koronavírusu v Európe ukazuje na potrebu koordinácie krokov na európskej úrovni, tvrdí Beňová

EK by mala vypracovať spoločnú metodiku

Spoločný európsky trh je nutné posilňovať

15.9.2020 (Webnoviny.sk) - Plénum Európskeho parlamentu (EP) sa bude na dnešnom zasadnutí zaoberať koronavírusom . Súčasný stav šírenia vírusu COVID-19 v Európe ukazuje na potrebu ďalšieho rozvoja spolupráce a koordinácie krokov na európskej úrovni.Harmonizácia by sa mala týkať posudzovania zdravotných rizík, získavania a spracúvania dát v súvislosti s pandémiou, ale aj testovania. V tlačovej správe o tom informovala europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).Návrh spoločnej metodiky slúžiacej na vyhodnocovanie rizík súvisiacich s pandémiou vírusu COVID-19 by mala podľa Beňovej vypracovať Európska komisia (EK) Členské štáty by následne mohli prijímať opatrenia súvisiace so zamedzením rizika ďalšieho šírenia koronavírusu, vrátane prípadného zavádzania hraničných kontrol, na základe rovnakých kritérií.„Harmonizácia v tejto oblasti momentálne chýba, čo v istej miere skresľuje samotný obraz šírenia vírusu v Európe,“ pripomenula europoslankyňa.Doterajšie dopady krízy spôsobenej vírusom COVID-19 zároveň preukázali nutnosť ďalšieho posilňovania fungovania spoločného európskeho trhu.„Týka sa to podpory existujúcich dodávateľsko-odberateľských reťazcov, ale aj efektívnejšej ochrany spotrebiteľa, a to predovšetkým v on-line priestore,“ uzavrela Beňová.