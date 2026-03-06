|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. marca 2026
Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť“
Tagy: Obchodovanie s ľuďmi
V procese odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako orgány aplikácie práva obsahovo interpretujú pojem "ľudská dôstojnosť". ...
Zdieľať
6.3.2026 (SITA.sk) - V procese odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako orgány aplikácie práva obsahovo interpretujú pojem "ľudská dôstojnosť". Zdôraznila to v rámci pracovnej porady s českými kolegami v Prahe prokurátorka oddelenia všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király.
Ako doplnila, predmetný pojem tvorí základný axiologický rámec pre posúdenie intenzity protiprávneho konania, pričom správne uchopenie pojmu ľudskej dôstojnosti vedie k riadnemu vyšetrovaniu, zatiaľ čo jeho formalistické vnímanie môže viesť k zľahčeniu závažnosti skutkov a ich nesprávnej právnej kvalifikácii.
Na podujatí za účasti štátnych zástupcov krajských štátnych zastupiteľstiev, Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a oboch vrchných štátnych zastupiteľstiev Českej republiky, ktorí sa špecializujú na problematiku trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi rezonovala podľa Generálnej prokuratúry SR problematika dokazovania, hodnotenia zraniteľnosti obetí, posudzovania znakov vzťahujúcich sa skutkových podstát a procesných postupov v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.
Prokurátorka Király vo svojom vystúpení predstavila súvisiaci trestno-právny rámec v Slovenskej republike, ako aj skúsenosti z konkrétnych prípadov aplikačnej praxe, vrátane identifikovaných problémov pri dokazovaní jednotlivých foriem vykorisťovania, posudzovaní zraniteľnosti obetí a zabezpečovaní ich ochrany v trestnom konaní.
Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality trestného odboru GP SR Adam Petrovič osobitne vyzdvihol prínos systémovej spolupráce medzi slovenskými prokurátormi a českými štátnymi zástupcami pre zdokonaľovanie plnenia zákonných úloh participujúcich rezortov.
"Vyjadril presvedčenie, že pravidelné zdieľanie poznatkov a odborná diskusia o špecifikách boja proti nebezpečnému fenoménu obchodovania s ľuďmi na inštitucionalizovanej báze má potenciál významne prispieť k prehĺbeniu vzájomných vzťahov a tým k zefektívneniu postupu pri postihovaní tejto závažnej trestnej činnosti," zdôraznila prokuratúra.
Počas pracovnej porady podľa generálnej prokuratúry vystúpili so svojimi odbornými príspevkami aj zástupcovia Národnej centrály proti organizovanému zločinu služby kriminálnej polície a vyšetrovania, ktorí predstavili činnosť a rolu polície v pertraktovanej agende, vrátane ich aktuálnych poznatkov z medzinárodnej policajnej spolupráce.
"Následne k problematike poskytovania pomoci a podpory obetiam tejto trestnej činnosti vystúpila riaditeľka mimovládnej neziskovej organizácie La Strada Českej republiky, pričom k téme nelegálneho zamestnávania a sprostredkovania zamestnania bez povolenia, vrátane metód vzájomného koordinovania postupu s orgánmi činnými v trestnom konaní, vystúpili zástupcovia Štátneho úradu inšpekcie práce Českej republiky," uviedla generálna prokuratúra.
Doplnila, že vzájomná dôvera, otvorená odborná diskusia a pravidelná výmena poznatkov a skúseností s českými kolegami vytvárajú pevný základ pre ďalšiu efektívnu koordináciu postupu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi ako jednej z najzávažnejších foriem organizovanej kriminality.
Zdroj: SITA.sk - Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako doplnila, predmetný pojem tvorí základný axiologický rámec pre posúdenie intenzity protiprávneho konania, pričom správne uchopenie pojmu ľudskej dôstojnosti vedie k riadnemu vyšetrovaniu, zatiaľ čo jeho formalistické vnímanie môže viesť k zľahčeniu závažnosti skutkov a ich nesprávnej právnej kvalifikácii.
Trestno-právny rámec v Slovenskej republike
Na podujatí za účasti štátnych zástupcov krajských štátnych zastupiteľstiev, Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a oboch vrchných štátnych zastupiteľstiev Českej republiky, ktorí sa špecializujú na problematiku trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi rezonovala podľa Generálnej prokuratúry SR problematika dokazovania, hodnotenia zraniteľnosti obetí, posudzovania znakov vzťahujúcich sa skutkových podstát a procesných postupov v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.
Prokurátorka Király vo svojom vystúpení predstavila súvisiaci trestno-právny rámec v Slovenskej republike, ako aj skúsenosti z konkrétnych prípadov aplikačnej praxe, vrátane identifikovaných problémov pri dokazovaní jednotlivých foriem vykorisťovania, posudzovaní zraniteľnosti obetí a zabezpečovaní ich ochrany v trestnom konaní.
Prínos systémovej spolupráce
Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality trestného odboru GP SR Adam Petrovič osobitne vyzdvihol prínos systémovej spolupráce medzi slovenskými prokurátormi a českými štátnymi zástupcami pre zdokonaľovanie plnenia zákonných úloh participujúcich rezortov.
"Vyjadril presvedčenie, že pravidelné zdieľanie poznatkov a odborná diskusia o špecifikách boja proti nebezpečnému fenoménu obchodovania s ľuďmi na inštitucionalizovanej báze má potenciál významne prispieť k prehĺbeniu vzájomných vzťahov a tým k zefektívneniu postupu pri postihovaní tejto závažnej trestnej činnosti," zdôraznila prokuratúra.
Činnosť a rola polície
Počas pracovnej porady podľa generálnej prokuratúry vystúpili so svojimi odbornými príspevkami aj zástupcovia Národnej centrály proti organizovanému zločinu služby kriminálnej polície a vyšetrovania, ktorí predstavili činnosť a rolu polície v pertraktovanej agende, vrátane ich aktuálnych poznatkov z medzinárodnej policajnej spolupráce.
"Následne k problematike poskytovania pomoci a podpory obetiam tejto trestnej činnosti vystúpila riaditeľka mimovládnej neziskovej organizácie La Strada Českej republiky, pričom k téme nelegálneho zamestnávania a sprostredkovania zamestnania bez povolenia, vrátane metód vzájomného koordinovania postupu s orgánmi činnými v trestnom konaní, vystúpili zástupcovia Štátneho úradu inšpekcie práce Českej republiky," uviedla generálna prokuratúra.
Doplnila, že vzájomná dôvera, otvorená odborná diskusia a pravidelná výmena poznatkov a skúseností s českými kolegami vytvárajú pevný základ pre ďalšiu efektívnu koordináciu postupu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi ako jednej z najzávažnejších foriem organizovanej kriminality.
Zdroj: SITA.sk - Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Obchodovanie s ľuďmi
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Rovnosť príležitostí je v COOP Jednote pilierom: Ženy vo vedení tvoria polovicu
Rovnosť príležitostí je v COOP Jednote pilierom: Ženy vo vedení tvoria polovicu
<< predchádzajúci článok
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu