Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radoslav, Radoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. marca 2026

Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť“


Tagy: Obchodovanie s ľuďmi

V procese odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako orgány aplikácie práva obsahovo interpretujú pojem "ľudská dôstojnosť". ...



Zdieľať
obet 676x451 6.3.2026 (SITA.sk) - V procese odhaľovania a vyšetrovania trestného činu obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako orgány aplikácie práva obsahovo interpretujú pojem "ľudská dôstojnosť". Zdôraznila to v rámci pracovnej porady s českými kolegami v Prahe prokurátorka oddelenia všeobecnej kriminality trestného odboru Generálnej prokuratúry SR Zuzana Király.


Ako doplnila, predmetný pojem tvorí základný axiologický rámec pre posúdenie intenzity protiprávneho konania, pričom správne uchopenie pojmu ľudskej dôstojnosti vedie k riadnemu vyšetrovaniu, zatiaľ čo jeho formalistické vnímanie môže viesť k zľahčeniu závažnosti skutkov a ich nesprávnej právnej kvalifikácii.

Trestno-právny rámec v Slovenskej republike


Na podujatí za účasti štátnych zástupcov krajských štátnych zastupiteľstiev, Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe a oboch vrchných štátnych zastupiteľstiev Českej republiky, ktorí sa špecializujú na problematiku trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi rezonovala podľa Generálnej prokuratúry SR problematika dokazovania, hodnotenia zraniteľnosti obetí, posudzovania znakov vzťahujúcich sa skutkových podstát a procesných postupov v prípravnom konaní a v konaní pred súdom.

Prokurátorka Király vo svojom vystúpení predstavila súvisiaci trestno-právny rámec v Slovenskej republike, ako aj skúsenosti z konkrétnych prípadov aplikačnej praxe, vrátane identifikovaných problémov pri dokazovaní jednotlivých foriem vykorisťovania, posudzovaní zraniteľnosti obetí a zabezpečovaní ich ochrany v trestnom konaní.

Prínos systémovej spolupráce


Vedúci oddelenia všeobecnej kriminality trestného odboru GP SR Adam Petrovič osobitne vyzdvihol prínos systémovej spolupráce medzi slovenskými prokurátormi a českými štátnymi zástupcami pre zdokonaľovanie plnenia zákonných úloh participujúcich rezortov.

"Vyjadril presvedčenie, že pravidelné zdieľanie poznatkov a odborná diskusia o špecifikách boja proti nebezpečnému fenoménu obchodovania s ľuďmi na inštitucionalizovanej báze má potenciál významne prispieť k prehĺbeniu vzájomných vzťahov a tým k zefektívneniu postupu pri postihovaní tejto závažnej trestnej činnosti," zdôraznila prokuratúra.

Činnosť a rola polície


Počas pracovnej porady podľa generálnej prokuratúry vystúpili so svojimi odbornými príspevkami aj zástupcovia Národnej centrály proti organizovanému zločinu služby kriminálnej polície a vyšetrovania, ktorí predstavili činnosť a rolu polície v pertraktovanej agende, vrátane ich aktuálnych poznatkov z medzinárodnej policajnej spolupráce.

"Následne k problematike poskytovania pomoci a podpory obetiam tejto trestnej činnosti vystúpila riaditeľka mimovládnej neziskovej organizácie La Strada Českej republiky, pričom k téme nelegálneho zamestnávania a sprostredkovania zamestnania bez povolenia, vrátane metód vzájomného koordinovania postupu s orgánmi činnými v trestnom konaní, vystúpili zástupcovia Štátneho úradu inšpekcie práce Českej republiky," uviedla generálna prokuratúra.

Doplnila, že vzájomná dôvera, otvorená odborná diskusia a pravidelná výmena poznatkov a skúseností s českými kolegami vytvárajú pevný základ pre ďalšiu efektívnu koordináciu postupu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi ako jednej z najzávažnejších foriem organizovanej kriminality.


Zdroj: SITA.sk - Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie s ľuďmi
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rovnosť príležitostí je v COOP Jednote pilierom: Ženy vo vedení tvoria polovicu
<< predchádzajúci článok
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 