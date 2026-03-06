|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
|Denník - Správy
06. marca 2026
NBC News: Trump zatiaľ nechce vyslať pozemné jednotky do Iránu
Je to strata času. Prišli o všetko. Prišlo o svoje námorníctvo. Prišli o všetko o čo prísť mohli, vyhlásil Trump.
Uvažovanie o vyslaní amerických pozemných jednotiek do Iránu by bolo v súčasnosti „stratou času“, uviedol vo štvrtkovom telefonickom rozhovore pre stanicu NBC News prezident USA Donald Trump. Zdôraznil však, že tempo a intenzita pretrvávajúcich útokov na Irán bude pokračovať.
Šéf Bieleho domu v rozhovore reagoval na vyjadrenia iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího, ktorý pre NBC News predtým v ten istý deň uviedol, že Irán je pripravený na pozemnú inváziu Spojených štátov alebo Izraela. Podľa Trumpa to bola „zbytočná poznámka“.
„Je to strata času. Prišli o všetko. Prišlo o svoje námorníctvo. Prišli o všetko o čo prísť mohli,“ vyhlásil Trump.
Americký prezident tiež v rozhovore naznačil, že chce, aby bola iránska vládna štruktúra úplne odstránená. Podľa jeho slov vie o niekoľkých osobách, z ktorých by boli „dobrí lídri“.
„Chceme tam vstúpiť a všetko vyčistiť,“ povedal Trump. „Nechceme niekoho, kto by to znovu vybudoval za desať rokov. Chceme, aby mali dobrého vodcu. Máme niekoľko ľudí, ktorí by podľa mňa odviedli dobrú prácu,“ poznamenal, no konkrétne mená odmietol menovať. Zdôraznil tiež, že podniká kroky, aby sa uistil, že tieto osoby súčasnú vojnu prežijú.
NBC News pripomína, že v Iráne po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího hrozí mocenské vákuum. Existujú isté náznaky, že nástupcom by sa mohol stať jeho syn Modžtabá Chameneí. Analytici podľa stanice zároveň varujú, že ak súčasný konflikt prežijú, svoju moc sú prípravné rozšíriť aj iránske Revolučné gardy.
Súvisiace články:
Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety (6. 3. 2026)
Blanár telefonovál so šéfom ománskej diplomacie o návrate Slovákov z Ománu, je ich tam viac než 600 (4. 3. 2026)
Potopenie iránskej fregaty americkou ponorkou má najmenej 87 obetí (4. 3. 2026)
Slovensko už z Blízkeho východu evakuovalo desiatky občanov. Kedy sú naplánované ďalšie repatriačné lety? – VIDEO (4. 3. 2026)
Vývoj situácie v Iráne má rôzne scenáre, politológ hovorí o bezpečnostných aj ekonomických rizikách pre Európu (3. 3. 2026)
Prví ľudia z Jordánska sú na ceste domov, privezie ich lietadlo Spartan. O pomoc požiadalo už vyše 5 000 Slovákov – FOTO (3. 3. 2026)
O polnoci sa do Bratislavy vrátili prví cestujúci z Maskatu v Ománe (3. 3. 2026)
Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO (2. 3. 2026)
Vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron (2. 3. 2026)
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem (2. 3. 2026)
Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť"
Pri vyšetrovaní zločinov obchodovania s ľuďmi je kľúčové, ako sa interpretuje pojem „ľudská dôstojnosť“
Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety
Slovensko pokračuje v evakuáciách z Blízkeho východu, z Ammánu a Maskatu prileteli ďalšie repatriačné lety