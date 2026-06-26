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26. júna 2026

Volkswagen údajne zvažuje zrušenie až 100-tisíc pracovných miest, zatiaľ len v Nemecku


Tagy: čínska konkurencia Hromadné prepúšťanie Nemecká automobilka Odbory Protesty

Médiá hovoria aj o možnom zatvorení štyroch závodov v Nemecku. O pláne má začiatkom júla rokovať dozorná rada koncernu. Nemecký automobilový koncern



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germany_volkswagen_36824 1 676x451 26.6.2026 (SITA.sk) - Médiá hovoria aj o možnom zatvorení štyroch závodov v Nemecku. O pláne má začiatkom júla rokovať dozorná rada koncernu.

Nemecký automobilový koncern Volkswagen pripravuje rozsiahlu reštrukturalizáciu, ktorá by mohla zahŕňať zrušenie až 100-tisíc pracovných miest na celom svete a zatvorenie štyroch výrobných závodov v Nemecku. Informoval o tom denník Die Welt s odvolaním sa na informácie časopisu Manager Magazin.


Podľa denníka ide o súčasť novej stratégie koncernu do roku 2030, ktorú vedenie predstavilo predstavenstvu a o ktorej má 9. júla rokovať dozorná rada.



Až dvojnásobok


Ak by sa plán schválil, počet zrušených pracovných miest by bol približne dvojnásobný oproti doterajším úsporným opatreniam.


Možné zatvorenie sa týka závodov Volkswagen v Hannoveri, Zwickau a Emdene, ako aj závodu automobilky Audi v Neckarsulme.


Výroba by sa podľa dostupných informácií skončila po ukončení produkcie súčasných modelov. Súčasťou reorganizácie má byť aj vyčlenenie hlavnej značky Volkswagen a divízie Components do samostatných spoločností, čo by koncernu poskytlo väčšiu flexibilitu pri ďalšej transformácii.



VW zatiaľ mlčí


Volkswagen konkrétne informácie nepotvrdil ani nevyvrátil. Uviedol iba, že pripravuje rozsiahly plán budúceho smerovania.


Jeho cieľom je zvýšiť efektívnosť skupiny, zjednodušiť jej štruktúru a lepšie využiť technologické synergie.


O konkrétnych opatreniach chce rozhodnúť až po prerokovaní v príslušných orgánoch spoločnosti.


Pripravované kroky už vyvolali ostrý odpor odborového zväzu IG Metall aj podnikovej rady Volkswagenu.



Problém je Čína


Kriticky sa k nim stavajú aj predstavitelia spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorá patrí medzi najväčších akcionárov automobilky a disponuje významným vplyvom na jej strategické rozhodnutia.


Podľa analytikov sa Volkswagen snaží reagovať na rastúcu konkurenciu čínskych výrobcov elektromobilov, vysoké výrobné náklady v Nemecku a slabší dopyt na viacerých kľúčových trhoch.




Zdroj: SITA.sk - Volkswagen údajne zvažuje zrušenie až 100-tisíc pracovných miest, zatiaľ len v Nemecku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: čínska konkurencia Hromadné prepúšťanie Nemecká automobilka Odbory Protesty
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