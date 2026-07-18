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18. júla 2026

Pri Znojme sa čelne zrazili dva linkové autobusy, zranilo sa približne 40 ľudí


Tagy: Česká polícia Integrovaný záchranný systém Nehoda autobusu v Česku Zranení

Nehoda uzavrela hlavnú cestu medzi Brnom a Znojmom, záchranári nasadili aj veľkokapacitnú sanitku. Pri obci Oleksovice neďaleko Znojma sa v sobotu ...



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nehoda znojemsko autobus 676x507 18.7.2026 (SITA.sk) - Nehoda uzavrela hlavnú cestu medzi Brnom a Znojmom, záchranári nasadili aj veľkokapacitnú sanitku.


Pri obci Oleksovice neďaleko Znojma sa v sobotu dopoludnia čelne zrazili dva linkové autobusy. Pri nehode sa zranilo približne 40 ľudí, z toho asi 30 utrpelo ľahšie zranenia a ďalších desať je zranených stredne ťažko až ťažko. Informoval o tom portál Novinky.cz.

Plné nasadenie


Na mieste zasahovali všetky zložky integrovaného záchranného systému. Záchranári nasadili 13 vozidiel vrátane vrtuľníka, inšpektora prevádzky a veľkokapacitnej sanitky.

Do služby povolali aj ďalšie posádky, ktoré mali voľno. Zranených prevážajú do nemocníc v Brne a Znojme.

„Mám informáciu o 30 ľahko zranených, ďalších desať ľudí je zranených stredne ťažko až ťažko,“ uviedla hovorkyňa záchrannej služby Michaela Bothová.

Nehoda na hlavnom ťahu


Nehoda sa stala na hlavnom cestnom ťahu medzi Brnom a Znojmom pri križovatke smerom na Lechovice.

Cesta I/53 je v mieste nehody uzavretá a polícia odkláňa dopravu cez Borotice a Božice. Rakúsko podľa záchranárov ponúklo pomoc, české úrady ju zatiaľ nevyužili.

Problémy očakávajú aj cestujúci využívajúci regionálnu autobusovú dopravu v Juhomoravskom kraji.


Zdroj: SITA.sk - Pri Znojme sa čelne zrazili dva linkové autobusy, zranilo sa približne 40 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká polícia Integrovaný záchranný systém Nehoda autobusu v Česku Zranení
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