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18. júla 2026
Príslušník finančnej správy skončil vo väzbe. Čelí obvineniu z prenasledovania manželky
Tagy: Vyšetrovanie
Mal sa jej vyhrážať smrťou za použitia noža, rozbil jej mobilný telefón a fyzicky ju napadol. Vyšetrovateľ UIS vzniesol 16. júla obvinenie ...
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18.7.2026 (SITA.sk) - Mal sa jej vyhrážať smrťou za použitia noža, rozbil jej mobilný telefón a fyzicky ju napadol.
Vyšetrovateľ UIS vzniesol 16. júla obvinenie príslušníkovi Finančnej správy zaradenému na Colnom úrade Michalovce, je obvinený z trestných činov nebezpečného vyhrážania a nebezpečného prenasledovania.
Ako ďalej informovala hovorkyňa inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, pred obvinením ho zadržali, mal sa dopustiť nebezpečného vyhrážania a nebezpečného prenasledovania voči vlastnej manželke, s ktorou je v rozvodom konaní. Mal sa jej vyhrážať smrťou za použitia noža, rozbil jej mobilný telefón a fyzicky ju napadol. K tomuto konaniu malo dochádzať od konca mesiaca máj 2026.
Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s čím sa stotožnil prokurátor aj sudca. Colník je stíhaný väzobne.
Zdroj: SITA.sk - Príslušník finančnej správy skončil vo väzbe. Čelí obvineniu z prenasledovania manželky © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyšetrovateľ UIS vzniesol 16. júla obvinenie príslušníkovi Finančnej správy zaradenému na Colnom úrade Michalovce, je obvinený z trestných činov nebezpečného vyhrážania a nebezpečného prenasledovania.
Ako ďalej informovala hovorkyňa inšpekčnej služby Andrea Dobiášová, pred obvinením ho zadržali, mal sa dopustiť nebezpečného vyhrážania a nebezpečného prenasledovania voči vlastnej manželke, s ktorou je v rozvodom konaní. Mal sa jej vyhrážať smrťou za použitia noža, rozbil jej mobilný telefón a fyzicky ju napadol. K tomuto konaniu malo dochádzať od konca mesiaca máj 2026.
Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, s čím sa stotožnil prokurátor aj sudca. Colník je stíhaný väzobne.
Zdroj: SITA.sk - Príslušník finančnej správy skončil vo väzbe. Čelí obvineniu z prenasledovania manželky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Vyšetrovanie
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