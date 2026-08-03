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03. augusta 2026
Pri zrážke hasičských vrtuľníkov zahynuli v Grécku dvaja piloti, krajinu sužujú rozsiahle požiare
Počet obetí požiarov v Grécku stúpol na päť. Od pondelka vypuklo 220 lesných požiarov, zhoreli tisíce hektárov územia. Dvaja piloti zahynuli v nedeľu pri zrážke dvoch hasičských vrtuľníkov, ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Počet obetí požiarov v Grécku stúpol na päť. Od pondelka vypuklo 220 lesných požiarov, zhoreli tisíce hektárov územia.
Dvaja piloti zahynuli v nedeľu pri zrážke dvoch hasičských vrtuľníkov, ktoré zasahovali pri rozsiahlom lesnom požiari v oblasti Psatha západne od Atén.
Prenajaté vrtuľníky typu Bell sa zrazili vo vzduchu, pričom jeden po náraze explodoval a zrútil sa na zem. Posádku druhého stroja sa podarilo zachrániť.
„Pilotov previezli v bezvedomí do nemocnice, kde potvrdili ich úmrtie,“ uviedol hovorca hasičského zboru Vassilis Vathrakogiannis.
Obeťami sú podľa premiéra Kyriakosa Mitsotakisa Grék a Dán. Po nehode úrady až do ukončenia vyšetrovania uzemnili všetky vrtuľníky Bell nasadené v oblasti.
Stovky hasičov zároveň bojujú s požiarom západne od Atén, ktorý počas noci prekročil horský masív a približuje sa k okrajovým častiam metropoly.
Od pondelka vypuklo v Grécku 220 lesných požiarov. Spolu s tromi hasičmi, ktorí zahynuli minulý týždeň na Kréte a Peloponéze, si požiare vyžiadali už päť obetí.
Silný vietor dosahujúci v uplynulých dňoch rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu výrazne komplikuje zásahy zo vzduchu. „Keď vietor fúka takouto silou, ani desiatky lietadiel, ktoré máme k dispozícii, nemôžu bezpečne zasahovať,“ upozornil Mitsotakis.
Požiare pri Korintskom zálive podľa prvých odhadov spálili viac ako 6 500 hektárov, pričom neskoršie odhady hovoria až o vyše desaťtisíc hektároch.
Odborníci preto predpokladajú, že požiar pri Porto Germeno bude klasifikovaný ako „megapožiar". Ďalších približne 6 000 hektárov zasiahli tento týždeň požiare na Kréte a ostrove Paros.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke hasičských vrtuľníkov zahynuli v Grécku dvaja piloti, krajinu sužujú rozsiahle požiare © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvaja piloti zahynuli v nedeľu pri zrážke dvoch hasičských vrtuľníkov, ktoré zasahovali pri rozsiahlom lesnom požiari v oblasti Psatha západne od Atén.
Prenajaté vrtuľníky typu Bell sa zrazili vo vzduchu, pričom jeden po náraze explodoval a zrútil sa na zem. Posádku druhého stroja sa podarilo zachrániť.
„Pilotov previezli v bezvedomí do nemocnice, kde potvrdili ich úmrtie,“ uviedol hovorca hasičského zboru Vassilis Vathrakogiannis.
Oheň sa blíži k Aténam
Obeťami sú podľa premiéra Kyriakosa Mitsotakisa Grék a Dán. Po nehode úrady až do ukončenia vyšetrovania uzemnili všetky vrtuľníky Bell nasadené v oblasti.
Stovky hasičov zároveň bojujú s požiarom západne od Atén, ktorý počas noci prekročil horský masív a približuje sa k okrajovým častiam metropoly.
Od pondelka vypuklo v Grécku 220 lesných požiarov. Spolu s tromi hasičmi, ktorí zahynuli minulý týždeň na Kréte a Peloponéze, si požiare vyžiadali už päť obetí.
Aj megapožiar
Silný vietor dosahujúci v uplynulých dňoch rýchlosť až 100 kilometrov za hodinu výrazne komplikuje zásahy zo vzduchu. „Keď vietor fúka takouto silou, ani desiatky lietadiel, ktoré máme k dispozícii, nemôžu bezpečne zasahovať,“ upozornil Mitsotakis.
Požiare pri Korintskom zálive podľa prvých odhadov spálili viac ako 6 500 hektárov, pričom neskoršie odhady hovoria až o vyše desaťtisíc hektároch.
Odborníci preto predpokladajú, že požiar pri Porto Germeno bude klasifikovaný ako „megapožiar". Ďalších približne 6 000 hektárov zasiahli tento týždeň požiare na Kréte a ostrove Paros.
Zdroj: SITA.sk - Pri zrážke hasičských vrtuľníkov zahynuli v Grécku dvaja piloti, krajinu sužujú rozsiahle požiare © SITA Všetky práva vyhradené.
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