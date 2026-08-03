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03. augusta 2026
V Egypte udrelo silné zemetrasenie, nariadili aktiváciu núdzových plánov v celej krajine
Tagy: zemetrasenie v Egypte
Východ Egypta v noci na pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,5. Úrady aktivovali krízové plány, no bezprostredne nehlásili obete ani škody. Východ Egypta zasiahlo v pondelok nadránom zemetrasenie ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Východ Egypta v noci na pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdom 5,5. Úrady aktivovali krízové plány, no bezprostredne nehlásili obete ani škody.
Východ Egypta zasiahlo v pondelok nadránom zemetrasenie s magnitúdom 5,5. Otrasy pocítili obyvatelia rozsiahlej časti krajiny vrátane metropoly Káhira, pričom úrady preventívne aktivovali krízové plány.
Podľa Egyptského národného výskumného inštitútu astronómie a geofyziky zemetrasenie nastalo približne 40 kilometrov severne od mesta Suez o 3:00 miestneho času (2:00 SELČ). Inštitút pôvodne uvádzal silu zemetrasenia 5,2. Neskôr to pozmenil na 5,5. Geologická služba Spojených štátov (USGS) stanovila magnitúdo plytkého zemetrasenia na 5,0.
Otrasy boli citeľné aj v meste El-Aríš neďaleko hraníc s Pásmom Gazy. Podľa agentúry AFP zobudili aj jej novinárov v Káhire. Egyptský minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár nariadil aktiváciu núdzových plánov v celej krajine a záchranným službám prikázal udržiavať maximálnu pohotovosť.
Ministerstvo zdravotníctva ani regionálna pobočka Červeného polmesiaca bezprostredne po zemetrasení nehlásili žiadne obete ani materiálne škody. Červený polmesiac zároveň vyzval obyvateľov, aby sa nezdržiavali v starých a poškodených budovách, ktoré sa nachádzajú najmä v niektorých robotníckych štvrtiach Káhiry.
Silné zemetrasenia sú v Egypte pomerne zriedkavé. Najtragickejšie zemetrasenie v modernej histórii krajiny zasiahlo Káhiru v októbri 1992. Malo magnitúdo 5,8, pripravilo o život viac ako 500 ľudí a tisíce ďalších obyvateľov prišli o domov.
Zdroj: SITA.sk - V Egypte udrelo silné zemetrasenie, nariadili aktiváciu núdzových plánov v celej krajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Východ Egypta zasiahlo v pondelok nadránom zemetrasenie s magnitúdom 5,5. Otrasy pocítili obyvatelia rozsiahlej časti krajiny vrátane metropoly Káhira, pričom úrady preventívne aktivovali krízové plány.
Podľa Egyptského národného výskumného inštitútu astronómie a geofyziky zemetrasenie nastalo približne 40 kilometrov severne od mesta Suez o 3:00 miestneho času (2:00 SELČ). Inštitút pôvodne uvádzal silu zemetrasenia 5,2. Neskôr to pozmenil na 5,5. Geologická služba Spojených štátov (USGS) stanovila magnitúdo plytkého zemetrasenia na 5,0.
Otrasy boli citeľné aj v meste El-Aríš neďaleko hraníc s Pásmom Gazy. Podľa agentúry AFP zobudili aj jej novinárov v Káhire. Egyptský minister zdravotníctva Chálid Abdal Ghaffár nariadil aktiváciu núdzových plánov v celej krajine a záchranným službám prikázal udržiavať maximálnu pohotovosť.
Ministerstvo zdravotníctva ani regionálna pobočka Červeného polmesiaca bezprostredne po zemetrasení nehlásili žiadne obete ani materiálne škody. Červený polmesiac zároveň vyzval obyvateľov, aby sa nezdržiavali v starých a poškodených budovách, ktoré sa nachádzajú najmä v niektorých robotníckych štvrtiach Káhiry.
Silné zemetrasenia sú v Egypte pomerne zriedkavé. Najtragickejšie zemetrasenie v modernej histórii krajiny zasiahlo Káhiru v októbri 1992. Malo magnitúdo 5,8, pripravilo o život viac ako 500 ľudí a tisíce ďalších obyvateľov prišli o domov.
Zdroj: SITA.sk - V Egypte udrelo silné zemetrasenie, nariadili aktiváciu núdzových plánov v celej krajine © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: zemetrasenie v Egypte
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