Piatok 22.8.2025
|Denník - Správy
22. augusta 2025
Súd oslobodil lekára Liptáka, stíhaný bol pre podnecovanie počas pandémie COVID-19
Tagy: COVID-19 podnecovanie Súdy
Mestský súd Bratislava I v piatok oslobodil lekára Petra Liptáka, ktorý čelil obžalobe z podnecovania. Ako ďalej ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - Mestský súd Bratislava I v piatok oslobodil lekára Petra Liptáka, ktorý čelil obžalobe z podnecovania. Ako ďalej informovala televízia Joj na portáli noviny.sk, samosudkyňa rozhodla, že skutok, pre ktorý bol Lipták stíhaný, nenapĺňa znaky trestného činu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
„Obžaloba sa týkala jeho verejného prejavu na zhromaždení v Bratislave počas núdzového stavu v decembri 2020. Lekár tam ľudí nabádal, aby nerešpektovali protiepidemické opatrenia – vyzýval, aby sa zhromažďovali, nenosili rúška, nepodstupovali testovanie a odmietali očkovanie proti COVID-19, keďže podľa jeho slov nebola zaručená bezpečnosť vakcíny," pripomenula TV Joj.
Sám Lipták podľa televízie pri prvom hlavnom pojednávaní vyhlásil, že sa necíti vinný. „Ja som v skutočnosti podnecoval ľudí k ochrane života a zdravia," citovala televízia Joj obžalovaného.
Zdroj: SITA.sk - Súd oslobodil lekára Liptáka, stíhaný bol pre podnecovanie počas pandémie COVID-19 © SITA Všetky práva vyhradené.
