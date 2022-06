Priateľka novinára Prataseviča požiadala Lukašenka o milosť, v liste písala o mladosti a hlúposti

Možná deportácia do Ruska

Sapegová sa nemala do opozičného hnutia zapájať

27.6.2022 (Webnoviny.sk) - Ruská priateľka bieloruského opozičného novinára Ramana Prataseviča , ktorú s ním vlani v máji zatkli a neskôr odsúdili na šesť rokov väzenia, požiadala bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka o milosť. Podľa vyjadrení jej právnika sa Sofia Sapegová ospravedlnila za jej konanie.V liste Lukašenkovi uviedla, že ju k trestným činom motivovala jej „mladosť a hlúposť“ a že sa dostala pod vplyv „deštruktívnej skupiny ľudí“. Bieloruského lídra tiež žiadala, aby bol zhovievavý a ponúkol jej možnosť „byť užitočná pre spoločnosť a byť blízko mame a otcovi“, informuje spravodajský portál BBC.Dvadsaťštyriročnú študentku Sapegovú s Pratasevičom zatkli minulý rok v máji, keď ich lietadlo pôvodne smerujúce z Atén do Litvy nútene odklonili do Minsku. Tento rok v máji ju bieloruský súd uznal vinnou z podnecovania spoločenského nepriateľstva a sporov aj z nelegálneho zbierania a šírenia informácií o súkromnom živote nemenovanej osoby bez jej súhlasu.Viac ako rok je v detenčnom zariadení bezpečnostnej služby KGB a podľa kritikov jej skoršie vyjadrenia robila pod nátlakom. Začiatkom tohto mesiaca sa Lukašenko vyjadril, že by ju mohli deportovať do Ruska, kde by dokončila svoj trest. Hoci sa Sapegová narodila v ruskom Vladivostoku, podľa jej priateľov celý život prežila v Bielorusku.Pratasevič bol editorom kanálu Nexta na platforme Telegram so sídlom v Poľsku, ktorý zverejňoval videá a informácie o vlne masových protestov vyvolaných znovuzvolením bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v lete 2020.Novinár, ktorý z Bieloruska odišiel v roku 2019, patril medzi najhľadanejšie osoby v krajine. V čase, keď ho v máji po uzemnení lietadla, čo vyvolalo medzinárodné pobúrenie, zatkli, bol so Sapegovou zhruba pol roka. Priatelia a rodina mladej ženy trvajú na tom, že ona sama sa do opozičného hnutia nezapájala.