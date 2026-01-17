Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Meniny má Nataša
 24hod.sk    Z domova

17. januára 2026

Príbehy, na ktoré sa nezabudlo, Projekt Stratené príbehy v Trnave upozorňuje na dlhodobo nezvestných – FOTO


Dlhodobo nezvestných ľudí zo Slovenska pripomína LED panel umiestnený vo vstupnom vestibule Mestského úradu v Trnave. Ide o súčasť projektu Stratené príbehy, ktorý funguje na webe ...



stratene pribehy 676x381 17.1.2026 (SITA.sk) - Dlhodobo nezvestných ľudí zo Slovenska pripomína LED panel umiestnený vo vstupnom vestibule Mestského úradu v Trnave. Ide o súčasť projektu Stratené príbehy, ktorý funguje na webe www. nezvestni.sk a najnovšie aj na putovnom LED paneli. Návštevníci mestského úradu si môžu na LED paneli pozrieť krátke príbehy viac ako stovky ľudí, ktorí sú nezvestní dlhé roky.


Projekt má prostredníctvom krátkeho zastavenia v bežnom dni upriamiť pozornosť na tých, ktorí stále chýbajú a priniesť nádej, že aj malá spomienka či informácia môže pomôcť pri pátraní. Prináša fotografie a popis viac ako stovky ľudí, po viacerých z nich trvá pátranie aj celé desaťročia.

„Každý z nich má svoj príbeh, rodinu, priateľov a každý z nich niekomu chýba. Veríme, že aj po rokoch sa môže objaviť niekto, kto si spomenie na detail, ktorý posunie pátranie ďalej,“ povedal Milan Uhrič, predseda občianskeho združenia Záchranný Systém Slovensko. Medzi nezvestnými sú aj ľudia z Trnavy a okolia. Napríklad Denisa Kraňanská sa stratila bez stopy ešte v roku 2003, Ján Havliš ešte o rok skôr, Drahomír Bobek v roku 2006 a Milan Boris v roku 2009.


Občianske združenie Záchranný Systém Slovensko sa už niekoľko rokov venuje pátraniu po nezvestných osobách priamo v teréne, ale aj v online priestore. Popri tom sa zameriava aj na osvetu o fenoméne nezvestnosti a zdieľanie príbehov ľudí, ktorí stále niekomu chýbajú. LED panel s projektom Stratené príbehy sa má postupne dostať aj do ďalších miest.




Zdroj: SITA.sk - Príbehy, na ktoré sa nezabudlo, Projekt Stratené príbehy v Trnave upozorňuje na dlhodobo nezvestných – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

