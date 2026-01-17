Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 17.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nataša
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. januára 2026

Vlaky na Záhorí stoja, železničnú premávku na Záhorí zastavilo auto v koľajisku – FOTO


Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave

Na Záhorí zastavili železničnú premávku, v koľajisku sa nachádza auto. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného ...



Zdieľať
615836665_1197023579291740_5621895762743752842_n 676x507 17.1.2026 (SITA.sk) - Na Záhorí zastavili železničnú premávku, v koľajisku sa nachádza auto. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Ako spresnil, krátko pred 10:00 policajti prijali informáciu o osobnom motorovom vozidle, ktoré je odstavené v koľajisku v Lozorne.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na mieste zistili, že na konci Staničnej ulice v Lozorne sa v koľajisku nachádza vozidlo Volkswagen Golf, pravdepodobne havarované. Vo vozidle ani v jeho blízkosti sa pritom nenachádzali žiadne osoby. „Železničná premávka v tomto úseku je aktuálne zastavená, vyšetrovaním ďalších okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Odboru železničnej polície v Bratislave," informoval hovorca.


Zdroj: SITA.sk - Vlaky na Záhorí stoja, železničnú premávku na Záhorí zastavilo auto v koľajisku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Príbehy, na ktoré sa nezabudlo, Projekt Stratené príbehy v Trnave upozorňuje na dlhodobo nezvestných – FOTO
<< predchádzajúci článok
Tragický nález v Bratislave, v priekope na Lamačskej ceste ležalo telo muža – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 