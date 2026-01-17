|
17. januára 2026
Vlaky na Záhorí stoja, železničnú premávku na Záhorí zastavilo auto v koľajisku – FOTO
Na Záhorí zastavili železničnú premávku, v koľajisku sa nachádza auto. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného ...
17.1.2026 (SITA.sk) - Na Záhorí zastavili železničnú premávku, v koľajisku sa nachádza auto. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Ako spresnil, krátko pred 10:00 policajti prijali informáciu o osobnom motorovom vozidle, ktoré je odstavené v koľajisku v Lozorne.
Na mieste zistili, že na konci Staničnej ulice v Lozorne sa v koľajisku nachádza vozidlo Volkswagen Golf, pravdepodobne havarované. Vo vozidle ani v jeho blízkosti sa pritom nenachádzali žiadne osoby. „Železničná premávka v tomto úseku je aktuálne zastavená, vyšetrovaním ďalších okolností tejto udalosti sa zaoberajú policajti Odboru železničnej polície v Bratislave," informoval hovorca.
Zdroj: SITA.sk - Vlaky na Záhorí stoja, železničnú premávku na Záhorí zastavilo auto v koľajisku – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
