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11. septembra 2026
Príbuzní obetí útokov z 11. septembra ostro kritizovali Saudskú Arábiu aj amerických lídrov
Pozostalí obvinili Rijád z podielu na podpore útočníkov a americké vlády z toho, že roky chránili Saudskú Arábiu namiesto rodín obetí. Pozostalá po obeti útokov z 11. septembra 2001 ostro ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Pozostalí obvinili Rijád z podielu na podpore útočníkov a americké vlády z toho, že roky chránili Saudskú Arábiu namiesto rodín obetí.
Pozostalá po obeti útokov z 11. septembra 2001 ostro kritizovala Saudskú Arábiu priamo počas pietnej spomienky na Ground Zero v New Yorku a vyhlásila, že rodiny obetí sa ani po 25 rokoch nedočkali spravodlivosti.
Terry Stradová, predsedníčka organizácie 9/11 Families United, počas čítania mien obetí pripomenula svojho manžela Toma Stradu.
„Ako je možné, že po 25 rokoch stále nemáme spravodlivosť za úlohu, ktorú Saudská Arábia zohrala pri tvojej vražde?“ povedala v prejave vysielanom naživo.
Organizácia vedie proti saudskoarabským úradom súdny spor, v ktorom tvrdí, že kráľovstvo podporovalo útočníkov. Rijád tieto obvinenia odmieta.
Stradová zároveň zaútočila na americké vlády, ktoré podľa nej uprednostňovali vzťahy so Saudskou Arábiou pred rodinami obetí.
Jej slová počúvali aj bývalí prezidenti George W. Bush, Barack Obama a Joe Biden.
„Prezident Trump to ešte stále môže zmeniť. Povedzte Saudom, aby prestali klamať,“ odkázala súčasnému prezidentovi.
Útoky z 11. septembra vykonali prevažne saudskoarabskí únoscovia pod vedením teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina.
Zdroj: SITA.sk - Príbuzní obetí útokov z 11. septembra ostro kritizovali Saudskú Arábiu aj amerických lídrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Pozostalá po obeti útokov z 11. septembra 2001 ostro kritizovala Saudskú Arábiu priamo počas pietnej spomienky na Ground Zero v New Yorku a vyhlásila, že rodiny obetí sa ani po 25 rokoch nedočkali spravodlivosti.
Volanie po spravodlivosti
Terry Stradová, predsedníčka organizácie 9/11 Families United, počas čítania mien obetí pripomenula svojho manžela Toma Stradu.
„Ako je možné, že po 25 rokoch stále nemáme spravodlivosť za úlohu, ktorú Saudská Arábia zohrala pri tvojej vražde?“ povedala v prejave vysielanom naživo.
Organizácia vedie proti saudskoarabským úradom súdny spor, v ktorom tvrdí, že kráľovstvo podporovalo útočníkov. Rijád tieto obvinenia odmieta.
Prezidenti počúvali
Stradová zároveň zaútočila na americké vlády, ktoré podľa nej uprednostňovali vzťahy so Saudskou Arábiou pred rodinami obetí.
Jej slová počúvali aj bývalí prezidenti George W. Bush, Barack Obama a Joe Biden.
„Prezident Trump to ešte stále môže zmeniť. Povedzte Saudom, aby prestali klamať,“ odkázala súčasnému prezidentovi.
Útoky z 11. septembra vykonali prevažne saudskoarabskí únoscovia pod vedením teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina.
Zdroj: SITA.sk - Príbuzní obetí útokov z 11. septembra ostro kritizovali Saudskú Arábiu aj amerických lídrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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