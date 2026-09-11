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11. septembra 2026
Progresívci chcú zákonom obmedziť konflikt záujmov advokátov, ktorí radia Ficovej vláde
Tagy: Advokáti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konflikt záujmov korupčné kauzy Návrh zákona Opozícia poradcovia vlády Premiér Slovenskej republiky
Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách. Progresívne ...
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11.9.2026 (SITA.sk) - Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách.
Progresívne Slovensko (PS) chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách.
Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Spolupredkladateľka návrhu zákona Zuzana Števulová vylúčila, že má ísť o konfrontáciu so stavovskými organizáciami.
„Zdravý a funkčný štát predsa musí mať záujem korupciu trestať. Ak jeho predstaviteľ obhajuje obžalovaných, dostáva sa do konfliktu záujmov a jeho lojalita je otázna. Nemôžeme akceptovať stav, keď poradca premiéra pripravuje novely Trestného zákona a na ďalší deň tieto zmeny využíva v prospech klienta. Ak chce ktokoľvek radiť premiérovi a tvoriť trestnú politiku, nemôže zároveň obhajovať v korupčných kauzách,“ uviedla Števulová. Podľa jej slov potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO.
„Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády,“ uviedla.
Števulová pripomenula, že delegácia GRECO v septembri 2024 počas rokovania s premiérom Robertom Ficom vyzvala vládu, aby pre ministrov a ich poradcov zaviedla povinnosť podstúpiť previerky integrity pred nástupom do funkcie aj počas jej výkonu, a aby riešila možné konflikty záujmov.
„Súbežný výkon advokátskej obhajoby v korupčných kauzách a poradenstva vláde tak podľa nás porušuje tieto štandardy zamedzujúce konfliktu záujmov,“ povedala.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová poukázala na prípady, keď poradcovia podľa nej využívajú pôdu Úradu vlády SR alebo parlamentu na tlačové besedy a verejnú obhajobu svojich klientov.
„Zákon o advokácii predsa už dnes ošetruje konflikty, advokát nemôže byť prokurátor, exekútor či sudca. Rovnako tak advokát nemôže zastupovať v jednom spore obe strany. Podľa nás rovnako nemôže advokát radiť štátu, akú má mať protikorupčnú politiku, a zároveň obhajovať v korupčných konaniach,“ pripomenula Mesterová. Dodala, že rešpektujú výhrady odbornej obce a v druhom čítaní sú otvorení pripomienkam.
„My sme predstavili jeden návrh riešenia a očakávam od stavovských organizácií aj od všetkých ostatných, ktorým ide o právo a spravodlivosť na Slovensku, že okrem kritiky dajú na stôl ich konkrétne návrhy o tom, ako zabrániť tomu, aby táto situácia bezprecedentného konfliktu záujmov, ktorého sme v osobách pána Mareka Paru a pána Tibora Gašpara svedkom, už nemohla nastať,“ uzavrela Mesterová.
S návrhom PS nesúhlasí Slovenská advokátska komora, podľa ktorej by úprava mohla viesť k vylúčeniu viacerých advokátov z výkonu obhajoby, a tým aj k závažnému zásahu do práv obvinených. Takýto zásah podľa nej vyvoláva pochybnosti nielen o jeho legitimite, ale aj o jeho súlade s ústavne garantovaným právom na spravodlivý proces.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci chcú zákonom obmedziť konflikt záujmov advokátov, ktorí radia Ficovej vláde © SITA Všetky práva vyhradené.
Progresívne Slovensko (PS) chce zákonom zamedziť konfliktu záujmov advokátov, ktorí zároveň pôsobia ako poradcovia členov vlády. Strana upozorňuje na situácie, keď advokát radí štátu v oblasti trestnej politiky a zároveň obhajuje klientov v korupčných kauzách.
Podľa PS v takom prípade nie je možné zabezpečiť plnú lojalitu voči obom stranám. Spolupredkladateľka návrhu zákona Zuzana Števulová vylúčila, že má ísť o konfrontáciu so stavovskými organizáciami.
Kategória vrcholových výkonných funkcií
„Zdravý a funkčný štát predsa musí mať záujem korupciu trestať. Ak jeho predstaviteľ obhajuje obžalovaných, dostáva sa do konfliktu záujmov a jeho lojalita je otázna. Nemôžeme akceptovať stav, keď poradca premiéra pripravuje novely Trestného zákona a na ďalší deň tieto zmeny využíva v prospech klienta. Ak chce ktokoľvek radiť premiérovi a tvoriť trestnú politiku, nemôže zároveň obhajovať v korupčných kauzách,“ uviedla Števulová. Podľa jej slov potrebu jasných pravidiel pre vládnych a politických poradcov zdôrazňuje aj monitorovací orgán Rady Európy GRECO.
„Podľa jeho štandardov sú vládni a politickí poradcovia zaradení do kategórie osôb s vrcholovými výkonnými funkciami, čím sa na nich vzťahujú rovnaké prísne nároky na integritu ako na samotných členov vlády,“ uviedla.
Tlačové besedy a obhajoby svojich klientov
Števulová pripomenula, že delegácia GRECO v septembri 2024 počas rokovania s premiérom Robertom Ficom vyzvala vládu, aby pre ministrov a ich poradcov zaviedla povinnosť podstúpiť previerky integrity pred nástupom do funkcie aj počas jej výkonu, a aby riešila možné konflikty záujmov.
„Súbežný výkon advokátskej obhajoby v korupčných kauzách a poradenstva vláde tak podľa nás porušuje tieto štandardy zamedzujúce konfliktu záujmov,“ povedala.
Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová poukázala na prípady, keď poradcovia podľa nej využívajú pôdu Úradu vlády SR alebo parlamentu na tlačové besedy a verejnú obhajobu svojich klientov.
Pochybnosti o legitimite
„Zákon o advokácii predsa už dnes ošetruje konflikty, advokát nemôže byť prokurátor, exekútor či sudca. Rovnako tak advokát nemôže zastupovať v jednom spore obe strany. Podľa nás rovnako nemôže advokát radiť štátu, akú má mať protikorupčnú politiku, a zároveň obhajovať v korupčných konaniach,“ pripomenula Mesterová. Dodala, že rešpektujú výhrady odbornej obce a v druhom čítaní sú otvorení pripomienkam.
„My sme predstavili jeden návrh riešenia a očakávam od stavovských organizácií aj od všetkých ostatných, ktorým ide o právo a spravodlivosť na Slovensku, že okrem kritiky dajú na stôl ich konkrétne návrhy o tom, ako zabrániť tomu, aby táto situácia bezprecedentného konfliktu záujmov, ktorého sme v osobách pána Mareka Paru a pána Tibora Gašpara svedkom, už nemohla nastať,“ uzavrela Mesterová.
S návrhom PS nesúhlasí Slovenská advokátska komora, podľa ktorej by úprava mohla viesť k vylúčeniu viacerých advokátov z výkonu obhajoby, a tým aj k závažnému zásahu do práv obvinených. Takýto zásah podľa nej vyvoláva pochybnosti nielen o jeho legitimite, ale aj o jeho súlade s ústavne garantovaným právom na spravodlivý proces.
Zdroj: SITA.sk - Progresívci chcú zákonom obmedziť konflikt záujmov advokátov, ktorí radia Ficovej vláde © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Advokáti Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Konflikt záujmov korupčné kauzy Návrh zákona Opozícia poradcovia vlády Premiér Slovenskej republiky
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