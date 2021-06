Slováci sa ľahšie dostanú do Holadska i na Cyprus, zaradili nás na zoznam bezpečných krajín

Náhodné testovanie po prílete

Zaočkovaní majú jednoduchší vstup

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú republiku od štvrtka zaradilo Holandsko na zoznam bezpečných krajín. Pri vstupe do krajiny tak nie sú požadované negatívne výsledky testov a neplatí ani povinnosť izolácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.To isté platí aj v prípade tranzitu zo Slovenska cez Holandsko či pri leteckej doprave z iných krajín do Holandska. Medzi bezpečné krajiny je tiež zaradené Česko, Nemecko, Rakúsko a Poľsko.Do oranžovej, bezpečnej kategórie preradil Slovensko aj Cyprus. Cestujúci z oranžových krajín, s výnimkou plne zaočkovaných, musia pred vstupom na Cyprus absolvovať molekulárny PCR test , ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín a vyplniť Cyprus Flight Pass formulár, do ktorého nahrajú negatívny výsledok PCR testu. V prípade vyzvania sa tiež musia podrobiť náhodnému testovaniu hneď po prílete.Cyprus tiež zľavil z podmienok vstupu pre zaočkovaných. „Cestujúci z ktorejkoľvek krajiny, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní proti COVID-19 všetkými požadovanými dávkami registrovanej vakcíny, sú oslobodení od absolvovania testov PCR tak pred príchodom, ako aj po príchode na Cyprus. ak uplynul požadovaný počet dní medzi poslednou dávkou a dátumom cesty,“ uvádza MUVEZ SR.Cestujúci po očkovaní nebudú navyše umiestnení do karantény, aj keď sa zistí, že boli v blízkom kontakte s pozitívnym prípadom COVID-19. Cyprus za registrované vakcíny považuje Janssen /Johnson & Johnson, Vaxzervia ( AstraZeneca ), Pfizer Sputnik (Gam-COVID-Vac) a Sinopharm (BBIBP COVID-19).