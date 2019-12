Príchod Mikuláša prinesie v Poprade dopravné obmedzenia

Na snímke pohľad na obec Lučivná v okrese Poprad ležiacu pod Vysokými Tatrami. Foto: TASR/Adriána Hudecová Foto: TASR/Adriána Hudecová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 4. decembra (TASR) – Mikulášske podujatie, v rámci ktorého rozsvietia vianočný stromček na Námestí sv. Egídia v Poprade a tiež celú vianočnú výzdobu mesta, so sebou vo štvrtok (5.12.) prinesie dopravné obmedzenia a bezpečnostné opatrenia. Dôvodom je najmä farebný pyromuzikálny ohňostroj. Informovala o tom popradská samospráva na svojej internetovej stránke.," uvádza mesto s tým, že bezpečnostné opatrenia sa budú týkať časti Námestia sv. Egídia, Levočskej ulice a Popradskej brigády.Rampové parkovisko na Námestí sv. Egídia bude uzatvorené v čase od 7.00 do 20.00 h. Levočská ulica v úseku od svetelnej križovatky s Ulicou Francisciho po križovatku so štátnou cestou I/66 bude uzatvorená od 17.20 h do približne 18.30 h, kedy je očakávané ukončenie ohňostroja. Vodičov bude o uzávere informovať prenosné dopravné značenie. Zákaz vjazdu bude platný pre všetky vozidlá s výnimkou vozidiel integrovaného záchranného systému. Samospráva tiež žiada vodičov, aby v dotknutých lokalitách neparkovali." informuje ďalej samospráva.Zmena organizácie dopravy sa bude týkať aj MHD. Spoj č. 39 na linke č. 1 s odchodom z autobusovej stanice o 17.30 h smerom na Juh III bude vedený priamo zo zastávky PP, obchodný dom k nemocnici cez Ul. Francisciho na Juh, pri zachovaní času odchodu zo zastávky PP, nemocnica podľa platného grafikonu. Spoj č. 29 na linke č. 6 s odchodom z autobusovej stanice o 17.00 h smerom na Juh III povedie zo zastávky PP, nemocnica cez Ul. Francisciho priamo na autobusovú stanicu.Samospráva zároveň informuje, že preprava v MHD, rovnako ako v dvoch doplnkových spojoch vedúcich zo Sídliska juh III na zastávku Slovenská sporiteľňa s odchodmi o 16.00 a 16.30 h bude vo štvrtok bezplatná.Mesto Poprad tiež žiada obyvateľov bytových domov a majiteľov prevádzok situovaných vo vymedzenom bezpečnostnom priestore ohňostroja, aby sa vo štvrtok v čase od 17.00 do 18.15 h v týchto priestoroch nepohybovali.