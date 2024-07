Príchodom stíhačiek F-16 sa začala nová éra nadzvukového letectva na Slovensku, patria k absolútnej špičke (video+foto)

Prílet z Južnej Karolíny

Výnimočná udalosť

Vyspelá technológia

23.7.2024 (SITA.sk) - Na Slovensku sa príchodom stíhačiek F-16 začala nová éra nadzvukového letectva. Uviedlo to ministerstvo obrany , ktorý v pondelok 22. júla približne o 20:10 na vojenskom letisku v Kuchyni slávnostne prijal prvé dve stíhačky F-16.„Čo sme započali v roku 2018 podpisom zmluvy o dodaní F-16, začíname uzatvárať ich úspešným príletom na Slovensko," vyhlásil šéf rezortu obrany Robert Kaliňák Smer-SD ).Rezort obrany pri príležitosti príletu nadzvukových lietadiel zorganizoval uvítací ceremoniál, na ktorom sa zúčastnil prezident Peter Pellegrini , minister obrany Kaliňák, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR generál Daniel Zmeko a ďalší významní zahraniční hostia.Prvé dve lietadlá F-16 Block 70 s označením C prileteli z amerického mesta Greenville v štáte Južná Karolína, kde sídli výrobca týchto lietadiel, spoločnosť Lockheed Martin Na prvých dvoch slovenských stíhačkách prileteli americkí piloti. Lietadlá mali až do ich prevzatí slovenskou vládou americké znaky, po ich prevzatí Slovenskom sa odkryli slovenské znaky.„Tieto moderné lietadlá nie sú len príkladom technologického pokroku našich ozbrojených síl, symbolizujú tiež naše neochvejné odhodlanie chrániť našu suverenitu a zaistiť bezpečnosť občanov SR a našich spojencov," vyhlásil minister obrany.Prezident SR doplnil, že pristátie F-16 na slovenskej zemi bolo pre neho šťastným a emotívnym momentom, keďže sám lieta.„Boli sme svedkami výnimočnej udalosti v histórii OS SR. Dokončil sa šesťročný proces, na ktorého začiatku som mal tú česť byť. Prijali sme zásadné a ťažké rozhodnutie, a to ukončiť prevádzku MiG-29, ktoré sa postupne blížili k svojej životnosti a ich údržba a náklady na prevádzku začali byť čoraz náročnejšie. Prijali sme rozhodnutie o nákupe komplet novej letky našich bojových lietadiel a rozhodli sme o kompletnej obnove Vzdušných síl OS SR ," pripomenul prezident.Doplnil, že Slovensko v tomto momente má ako jediná krajina v EÚ tento variant F-16, ktorý aktuálne patrí k absolútnej špičke spomedzi modelov F-16.Ako ďalej informoval minister obrany, osem z pilotov už úspešne absolvovalo výcvik v zámorí, sú už na Slovensku a sú pripravení chrániť vzdušný priestor.Ďalších desať pilotov je aktuálne v rôznych fázach výcviku v USA. Pilotov doplní na Slovensku aj technický personál, ktorý už absolvoval a absolvuje školenia na zabezpečenie nových nadzvukových lietadiel. Verzia lietadiel F-16, ktorou od pondelka SR disponuje, patrí k najlepšej, ktorá sa aktuálne nachádza na trhu.„Tieto stroje boli už v minulosti známe svojou výnimočnosťou obratnosťou a presnosťou a neraz sa preukázali v ostrom nasadení naprieč celým svetom. Tento variant je doplnený o najmodernejšie radary, vďaka čomu sú lietadlá pripravené reagovať na rôzne hrozby," priblížil Kaliňák s tým, že F-16 Block 70 predstavuje vyspelú technológiu, ktorá Slovensku na najbližšie desaťročia prinesie ten najvyšší štandard bezpečnosti vzdušného priestoru.Do konca roku príde na Slovensko ešte jedno lietadlo, zvyšné budú postupne prichádzať v priebehu rokov 2025 a 2026. Lietadlá budú až do rekonštrukcie letiska Sliač umiestnené na letisku v Kuchyni.