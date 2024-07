Minister práce Tomáš posiela opatrovateľov privyrobiť si, progresívci kritizujú nedomyslené opatrenia Ficovej vlády

Zníženie opatrovateľského príspevku

23.7.2024 (SITA.sk) - To, čo minister práce Erik Tomáš pridal ľuďom so zdravotným znevýhodnením na dôchodkoch, teraz berie ich opatrovateľom. Tvrdí to opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) . Opäť sme tak podľa nej na Slovensku svedkami nedomyslených opatrení tejto vlády, ktorá ohrozené skupiny obyvateľstva ignoruje.

“Ide o prípady, keď dôchodok opatrovaného prevyšuje dvojnásobok životného minima, čo je v súčasnosti ani nie 548 eur. O túto sumu bude nižší opatrovateľský príspevok,” priblížila podpredsedníčka PS Simona Petrík. Minister pritom podľa nej argumentuje, že opatrovatelia si môžu ísť privyrobiť.

„To asi nezažil realitu opatrovníctva, kde vo veľkej väčšine ľudia poskytujú takmer nepretržitú starostlivosť,” dodala. Opatrovatelia si podľa poslankyne PS Veroniky Veslárovej nemôžu dovoliť prísť ani o cent vo svojich vyplácaných príspevkoch, často ide o ich jediný zdroj príjmu.

Novela o sociálnych službách

“Pokiaľ by bol opatrovník v práci, zdravotne znevýhodnený nemá s kým ostať,” doplnila. Riešením by podľa nej bolo, ak by štát nešikanoval ľudí so zdravotným znevýhodnením a nekrátil im príspevky. Pomohlo by tiež, ak by sa sfunkčnila odľahčovacia služba, ktorá by odbremenila opatrovateľov.

“Minister Erik Tomáš sa stále odvoláva na veľkú novelu o sociálnych službách. Tá však bude realitou až v roku 2026. Dovtedy musia zdravotne znevýhodnení a ich opatrovatelia čakať, respektíve si pomáhať, ako vedia,” uzavrela Veslárová.