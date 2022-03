Ukrajinský prezident Zelenskyj chce o prímerí rokovať priamo s Putinom, šéf Kremľa to ale odmieta

8.3.2022 - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba uviedol, že na štvrtkovej schôdzke so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Turecku navrhne priame rozhovory medzi prezidentmi Ukrajiny a Ruska.„Chceme rokovania medzi prezidentom Ukrajiny a Vladimirom Putinom, pretože on je ten, kto robí konečné rozhodnutia,“ povedal Kuleba v utorok ráno v ukrajinskej televízii.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj často navrhoval priame rokovania s Putinom pred vypuknutím vojny. Zároveň uviedol, že telefonoval do Kremľa v predvečer ruskej invázie, ale nikto mu neodpovedal. Putin súhlasil len s rozhovormi so západnými lídrami.Kuleba to uviedol v ukrajinskej televízii po tom, ako sa v pondelok rozprával s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom „Sme vďační USA za to, že stoja pri Ukrajine,“ napísal šéf ukrajinskej diplomacie na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter. „Intenzívne koordinujeme ďalšie dôležité kroky s cieľom zvýšiť tlak na Rusko,“ dodal.