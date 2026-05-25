Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Ukrajina ako pridružený člen EÚ? Korčok nápad podporuje, naopak podľa Krúpu je to trochu riskantný krok – VIDEO
Podľa návrhu, ktorý predostrel Merz, by sa Ukrajina mohla zúčastniť na summitoch lídrov krajín EÚ, avšak bez hlasovacieho práva. Nemecký kancelár
Nemecký kancelár Friedrich Merz navrhuje, aby sa Ukrajina stala pridruženým členom Európskej únie (EÚ). Tvrdí, že tento špeciálny status by bol silným politickým signálom.
Podľa návrhu, ktorý predostrel Merz, by sa Ukrajina mohla zúčastniť na summitoch lídrov krajín EÚ, avšak bez hlasovacieho práva. Merz to prezentoval ako medzičlánok na ceste Kyjeva k plnému členstvu v EÚ, ktoré by podľa neho mohlo pomôcť dosiahnuť dohodu o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine.
Kyjev by mal tiež svojho zástupcu na najvyššej úrovni v Európskej komisii, ako aj nehlasujúcich poslancov v Európskom parlamente. Na Ukrajinu by sa zároveň vzťahovala doložka o vzájomnej pomoci EÚ a mohla by čerpať prostriedky z určitých častí rozpočtu EÚ.
Zelenskyj návrh odmietol
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo odmieta akúkoľvek formu čiastočného či druhoradého členstva svojej krajiny v EÚ. Ako ďalej Zelenskyj uviedol, porážka bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý vytrvalo odmietal členstvo Ukrajiny v EÚ, vytvorila príležitosť výrazne pokročiť v prístupových rokovaniach.
„Bolo by nespravodlivé, keby Ukrajina bola súčasťou Európskej únie, ale nemala v nej žiadne slovo,“ vyjadril sa ukrajinský prezident.
Zaujímavá, no riskantná myšlienka
Poslanec za SaS Juraj Krúpa upozorňuje, že nemáme zatiaľ otestované takéto pridružené členstvo, a preto nevieme, čo by to vlastne znamenalo pre Európsku úniu ako aj pre Ukrajinu.
„Je to zaujímavá myšlienka, ale podľa mňa je to trošku riskantné. Na jednej strane to môže vytvárať pozitíva pre Ukrajinu, ktorá z toho môže niečo čerpať, čo nám môže pomáhať pri posilňovaní jej obranyschopnosti. Na druhej strane, my nemáme otestované takéto pridružené členstvo a nevieme, čo by to vlastne znamenalo pre Európsku úniu a pre Ukrajinu v tom zmysle, či by takéto pridružené členstvo nebolo niečo zbytočné a ani Ukrajine by neposkytovalo to, čo reálne potrebuje," povedal Krúpa pre SITA s tým, že samotný Zelenskyj sa vyjadril, že nevíta takúto iniciatívu.
"Úlohou nás všetkých, ako aj Slovenska je podieľať sa na obrane a na posilňovaní obranyschopnosti Ukrajiny, pretože Ukrajina sa už stala integrálnou súčasťou bezpečnosti Európy ako takej," doplnil ďalej poslanec za SaS.
„V západnej Európe môžu padať rôzne návrhy. U nás (vládni) predstavitelia, by mali byť otvorení takéto nápady akceptovať, respektíve sa k nim aj vyjadrovať a viesť o nich diskusiu, a nie a priori kritizovať tých, ktorí s takýmito návrhmi chodia, pretože tu máme zase našich predstaviteľov, ktorí tiež chodia s rôznymi návrhmi a keď sa stretnú s nejakým odmietavým stanoviskom, tak sa cítia strašne ponížení," uzavrel Krúpa.
Korčok podporuje návrh Merza
Podpredseda Progresívneho Slovenska a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok naopak podporuje myšlienku Friedricha Merza o pridruženom členstve Ukrajiny.
„Je v záujme Európy a predovšetkým Slovenska, aby Ukrajina bola politicky čo najbližšie k Európskej únii. Myslím si, že práve o tomto hovorí aj návrh spolkového kancelára Merza, využiť ten čas, kým Ukrajina splní podmienky na plnoprávne členstvo, aby sme boli čo najviac pri sebe,“ vysvetľoval Korčok vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Dôležité je to podľa slov Korčoka preto, lebo Európska únia dnes potrebuje Ukrajinu najmä kvôli svojej vlastnej obrane.
Merzov plán nemá podporu v EÚ
Premiér SR Robert Fico v tejto súvislosti uviedol, že Merzov plán v súčasnosti v Európskej únii nemá podporu a že do bloku by mali vstúpiť predovšetkým štáty západného Balkánu.
Aj niektorí diplomati v Bruseli reagovali na nemecký návrh s opatrnosťou a poukázali na to, že štatút „pridruženého člena“ v zmluvách o EÚ oficiálne neexistuje.
Ukrajina tvrdí, že bude pripravená vstúpiť do Únie už na budúci rok, no podľa mnohých európskych predstaviteľov je nereálne, aby sa tak stalo v najbližších rokoch, nieto v roku 2027. Kyjev dúfa, že do dvoch mesiacov začne s EÚ rokovania o klastroch, teda skupinách tematicky rozdelených prístupových kapitol.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina ako pridružený člen EÚ? Korčok nápad podporuje, naopak podľa Krúpu je to trochu riskantný krok – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spor v koalícii sa vyostruje, Danko plánuje doručiť Ficovi návrh na odvolanie Tarabu
Priemerná domácnosť perie trikrát týždenne. Kam však s obalmi z pracích prostriedkov?
