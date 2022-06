Priemysel sa má dekarbonizovať cez zvýšenie energetickej efektívnosti

Modernizácia výrobných procesov znižuje množstvo zariadení, spotrebovanej energie aj surovín. Tým sa pri výrobe výrazne znižujú emisie CO2.



Dôraz firiem sa rozširuje na emisie rozsahu 1, 2 aj 3 (priame emisie do ovzdušia, emisie z nákupu energií, emisie dodávateľského reťazca)



Udržateľná výroba sa buduje prostredníctvom analýzy údajov a prepájaním dát z dodávateľského reťazca



22.6.2022 (Webnoviny.sk) - Výskumníci z MIT a špecialisti Schneider Electric popísali kroky pre zvýšenie udržateľnosti vo výrobe.Spoločnosť Schneider Electric , líder v oblasti digitálnej transformácie energetického manažmentu a automatizácie a najudržateľnejšia korporácia na svete v roku 2021 podľa rebríčka Corporate Knights v spolupráci s renomovaným MIT Technology Review popísali prístupy k vyššej udržateľnosti vo výrobnom sektore. Princípy obsahujú dekarbonizáciu dodávateľského reťazca, zvýšenie energetickej efektívnosti aj digitalizáciu procesov. Spoločná analýza Schneider Electric a MIT Technology Review identifikuje ako globálni výrobcovia pristupujú k udržateľnosti. Ku kľúčovým princípom zaradili aj nasledovné zistenia:Dekarbonizáciu výrobných procesov vidia autori štúdie cez zvýšenie efektívnosti. To si vyžaduje štíhlejšie procesy aj výrobné zariadenia, ktoré možno segmentovať na menšie, flexibilnejšie a modulárne časti. To umožňuje výrobcom upraviť montážne linky, procesy a materiálové vstupy tak, aby boli presnejšie kalibrované, umožňovali lepšiu predikciu údajov pre výrobu."Slovensko je krajina s výrazným zastúpením celej škály výrobných podnikov. Ak sa majú naše priemyselné podniky prihlásiť ku globálnym cieľom udržateľnosti musia konať rýchlo. Štúdia, ktorú sme predstavili prináša mnoho overených postupov ako prostredníctvom optimálneho využívania údajov a digitálnych technológií znížiť dopad výroby na klímu. Verím, že naše odporúčania budú inšpiráciou aj pre slovenské podniky," hovorí Jarmila Belicová, generálna riaditeľka Schneider Electric Slovensko.Zo správy vyplýva, že výrobcovia sa snažia o lepší prístup k dátam zo zariadení, ich následnú analýzu a digitálne prepojenie dodávateľských reťazcov. Pri uplatňovaní zásad Priemyslu 4.0 výrobcovia využívajú senzory a nástroje na riadenie výkonnosti s ohľadom na emisie uhlíka a ďalšie atribúty udržateľnosti prevádzky.Firmy môžu dokonca využívať digitálne testovanie modelov udržateľnej výroby vo virtuálnej realite pred tým, ako ich nasadia do praxe. Takto si môžu otestovať aj viacero scenárov aj s ohľadom na emisie oxidu uhličitého.Informačný servis