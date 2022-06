Summit EÚ: Jedinečná príležitosť rozhodnúť o budúcom smerovaní Európskej únie

Iniciatíva za nové základné ľudské práva

Teraz alebo nikdy: Summit EÚ predstavuje jedinečnú príležitosť











Iniciatíva Everyone (Každý z nás)



Iniciatíva vznikla na základe publikácie s názvom "Everyone" (Každý z nás), ktorú napísal popredný nemecký právnik a spisovateľ, Ferdinand von Schirach. Iniciatíva za nové základné ľudské práva spustila petíciu, v ktorej vyzýva na zvolanie Európskeho konventu. Podpísalo ju už viac ako 267 000 ľudí z celej Európy. Do iniciatívy sa zapojilo už 14 krajín EÚ: Bulharsko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Viac informácií o iniciatíve: www.everyone-initiative.eu







22.6.2022 (Webnoviny.sk) -Občania EÚ diskutovali v rámci Konferencie o budúcnosti Európy o svojich predstavách a návrhoch, o tom, akú podobu by Európska únia mala nadobudnúť v budúcnosti. Európsky konvent by nadviazal na výsledky konferencie; zaoberal by sa pritom aj podnetmi od občanov EÚ. Mnohé z nich sa týkajú práve demokracie a ľudských práv.Jednou z iniciatív, ktorá sa usiluje o revíziu kľúčových zmlúv o fungovaní EÚ s cieľom rozšíriť základné ľudské práva garantované Úniou, je iniciatíva Everyone (Každý z nás). Poukazuje na skutočnosť, že Charta základných práv EÚ bola vypracovaná pred viac ako 20 rokmi. Svet sa však zásadne zmenil a jej súčasné znenie preto nedostatočne reflektuje aktuálne výzvy, ktorým čelí EÚ aj celý svet. Katalóg základných práv by sa preto mal aktualizovať o 6 nových základných ľudských práv, aby lepšie odzrkadlil súčasnú dobu. Tieto práva sa týkajú: životného prostredia, globalizácie, umelej inteligencie, informačného sebaurčenia, či pravdivosti výrokov. Do iniciatívy sa zapojilo už 14 krajín EÚ, medzi nimi aj Slovensko.Európsky konvent predstavuje jedinečnú príležitosť aktualizovať kľúčové dokumenty o fungovaní EÚ, aby lepšie odzrkadľovali súčasné výzvy a zohľadňovali aj podnety od občanov EÚ. O tom, či sa Európsky konvent zvolá alebo nie môžu rozhodnúť lídri krajín EÚ už tento týždeň."Európska únia má jedinečnú príležitosť rozhodnúť o svojom budúcom smerovaní. Potrebujeme Úniu, ktorá bude počúvať svojich občanov. Občania si želajú Európu, ktorá je pripravená prevziať zodpovednosť za budúcnosť. Svedčí o tom aj viac ako 267 000 podpisov zozbieraných v rámci našej online petície" hodnotí Bijan Moini, zástupca iniciatívy Everyone (Každý z nás).