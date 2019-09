Zabudnite na tradičné nákupné poukážky – pozrite sa, aké výhody prinášajú ePoukážky

O Cashback World:

16.9.2019 (Webnoviny.sk) -eVoucher si ľahko nielen kúpite, ale aj použijete na nákup pomocou svojho smartfónu. A keďže sú produktom medzinárodného spoločenstva Cashback World, poskytujú aj zákazníkom výhody, ktoré tradičné poukážky ponúknuť nevedia.Predovšetkým, kým v prípade tradičných poukážok platí, že každý obchodník si vydáva vlastné, ktoré platia iba uňho, v prípade eVouchera je to inak. Hoci je na trhu novinkou, už dvadsiatka veľkých, renomovaných obchodných značiek, ako napr. Tesco, Bata, ZOOT, Nay, Fann Parfumérie a ďalšie, ponúkajú eVoucher prostredníctvom Cashback World. Ich počet však neustále rastie. Sortiment týchto zmluvných predajcov je naozaj široký, takže zákazníci môžu využiť eVoucher na kúpu prakticky všetkého potrebného.eVoucher však prináša aj ďalšie benefity. Ak si ho zákazník kúpi, v momente objednávky sa mu na osobný účet pripíše cashback aj tzv. Shopping Points, čo sú body, ktoré môže neskôr premeniť na ďalšie atraktívne zľavy. Nakupovanie sa tak stáva omnoho výhodnejším.Zaobstaranie eVouchera je veľmi jednoduché. Ak ste zákazníkom Cashback World, môžete ho zakúpiť cez svoj smartfón prostredníctvom bezplatnej aplikácie The Cashback App alebo cez cashbackworld.com . Po výbere značky a hodnoty eVouchera ho môžete okamžite použiť na nákup u zmluvného predajcu Cashback World, osobne alebo online. "Celý proces je veľmi jednoduchý a zaberie len pár sekúnd," informuje Darina Žišková, Managing Director spoločnosti myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World.Keďže kúpa eVouchera prebieha online, za jeho kúpou netreba nikam cestovať - všetko sa dá vybaviť z jedného miesta. A ak si eVoucher nestihnete kúpiť vopred, je jednoduché ho získať aj priamo počas nakupovania, pomocou vášho smartfónu a hneď ho aj použiť na nákup. A v prípade, ak chcete niekoho potešiť, môžete ho tiež emailom poslať ďalej ako darček.Ak by ste aj vy chceli využívať výhody, ktoré eVoucher ponúka, je potrebné si stiahnuť The Cashback App, ktorá je dostupná pre iOS aj Android. Pre jej získanie je nutné sa bezplatne sa zaregistrovať na cashbackworld.com alebo u ktoréhokoľvek zmluvného predajcu Cashback World. Budete môcť začať okamžite výhodne nakupovať u viac ako 130 000 zmluvných predajcov v 47 krajinách sveta.Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 13 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 obchodných partnerov na celom svete.Inzercia