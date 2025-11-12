|
Streda 12.11.2025
Meniny má Svätopluk
|Denník - Správy
12. novembra 2025
Úrad na ochranu oznamovateľov kritizuje novelu zákona, hovorí o oslabení postavenia a zastrašovaní
Novela zákona o ochrane oznamovateľov v podobe predloženej poslancami strany Hlas-SD na rokovanie do Národnej rady SR oslabí ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Novela zákona o ochrane oznamovateľov v podobe predloženej poslancami strany Hlas-SD na rokovanie do Národnej rady SR oslabí postavenie oznamovateľov a otvorí priestor na ich zastrašovanie. Upozornil na to Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO), podľa ktorého tiež vystaví Slovensko riziku pokút zo strany Európskej únie pre rozpor so smernicou EÚ o ochrane oznamovateľov.
Navrhované zmeny umožnia, aby zamestnávateľ opakovane žiadal odňatie už udelenej ochrany oznamovateľovi. Návrh zavádza právo zamestnávateľa odvolať sa proti udeleniu ochrany a každých šesť mesiacov žiadať o preskúmanie dôvodov ochrany, čím vznikne podľa úradu priestor na opakované a šikanózne návrhy.
„To, čo malo slúžiť ako prevencia a povzbudenie pre tých, ktorí váhajú prehovoriť o porušeniach zákona v práci, sa môže zmeniť na legálny nástroj šikany a zastrašovania oznamovateľov," varuje predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová.
Novela zároveň umožní preskúmanie ochrany aj spätne, čo predstavuje podľa ÚOO neprípustnú retroaktivitu. Ide o zásah do práv, ktoré už boli oznamovateľom priznané právoplatným rozhodnutím. Na riziko protiústavnosti už pri predošlých pokusoch o takúto zmenu zákona upozornil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Cieľom platnej právnej úpravy je poskytnutie preventívnej ochrany pred odvetou zamestnávateľa tak, aby sa oznamovatelia nebáli poukázať na nekalé praktiky. Iba príslušný štátny orgán, ktorý vec preveruje, môže posúdiť, či sú dôvody na poskytnutie ochrany. Neinformuje však o nich zamestnávateľa, aby sa nezmarilo vyšetrovanie podozrení. Je preto nezmyselné, aby do tohto konania vstupoval zamestnávateľ s odvolaním, poukazuje ÚOO.
Problematický je podľa úradu aj návrh, podľa ktorého by oznamovateľ mal získať ochranu len vtedy, ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa. V praxi by to znamenalo, že musí preukazovať identitu podozrivých, čo je často nemožné. V čase podania oznámenia tieto informácie spravidla nie sú známe a ich zistenie je úlohou orgánov činných v trestnom konaní.
Takéto zúženie ochrany je v rozpore so smernicou EÚ, ktorá chráni oznámenia obsahujúce informácie, ktoré oznamovateľ zistil v rámci výkonu svojej prác, poukazuje ÚOO. Tie sa môžu týkať nielen zamestnávateľa, ale aj spolupracovníkov, dodávateľov alebo iných inštitúcií.
„Európska smernica o ochrane oznamovateľov vyžaduje, aby členské štáty poskytovali silnú, stabilnú a účinnú ochranu pred odvetou. Jej zužovaním v rozpore so základnými princípmi a vytváraním právnej neistoty pri udeľovaní a trvaní ochrany Slovensko riskuje porušenie záväzkov voči Európskej únii a potenciálne konanie zo strany Európskej komisie," upozornila Dlugošová. Dodala, že namiesto posilnenia dôvery vo verejné inštitúcie a prevencie proti pomste za podané oznámenia môže novela zastrašiť ľudí a odradiť ich od spolupráce so štátom a upozorňovania na trestnú činnosť.
Návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov predložili do Národnej rady poslanci Hlasu-SD Michal Bartek, Peter Kalivoda a Dávid Demečko.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je podľa nich „reagovať na najvypuklejšie problémy spojené s doterajšou aplikáciou zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytovaní ochrany".
Z poskytnutia ochrany oznamovateľovi podľa ich názoru vyplýva značné obmedzenie práv zamestnávateľa. Poukazujú na to, že v zákone absentuje výslovne uvedená podmienka, že ochranu možno poskytnúť len, „ak sa oznámenie týka priamo zamestnávateľa (aj keď z kontextu viacerých ustanovení to možno nepriamo vyvodiť)“.
Zdroj: SITA.sk
