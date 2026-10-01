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01. októbra 2026
Prieskum ukázal výraznejší odstup Republiky od Smeru a SNS by na vstup do parlamentu potrebovala len dve desatiny percenta
Ako by dopadli parlamentné voľby v druhej septembrovej dekáde? Parlamentné voľby v druhej septembrovej dekáde by vyhralo hnutie
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1.10.2026 (SITA.sk) - Ako by dopadli parlamentné voľby v druhej septembrovej dekáde?
Parlamentné voľby v druhej septembrovej dekáde by vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Ukazujú to výsledky prieskumu, ktorý v dňoch 10. až 21. septembra zrealizovala agentúra AKO pre televíziu JOJ 24. Prieskum volebných preferencií bol vykonaný hybridnou formou dopytovania, teda 50 percent telefonicky a 50 percent online, na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.
Účastníci prieskumu dostali otázku: "Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú".
Spomedzi respondentov sa 14,6 percenta nevedelo rozhodnúť, koho by volili. Volieb by sa nezúčastnilo 11,1 percenta opýtaných a 1,3 percenta nechcelo na otázku odpovedať. Rozhodnutých bolo 73 percent oprávnených voličov.
Na základe ich hlasovania by zvíťazilo Progresívne Slovensko zo ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s podporou 17,1 percenta voličov a prvú trojku s výraznejším odstupom uzatvára v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 9,7 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostali ešte štyri ďalšie politické subjekty. Hlas-SD by volilo 8,6 percenta opýtaných, Hnutie Slovensko a strana Sloboda a Solidarita by mali zhodne po 8,1 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie by podporilo 6,9 percenta respondentov.
Tesne pred bránami Národnej rady SR by ostala Slovenská národná strana so ziskom 4,8 percenta voličských hlasov. Do poslaneckých lavíc by nezasadli ani zástupcovia strany Demokrati, ktorú by volilo 4,4 percenta opýtaných.
Mimo parlamentu by ostala aj Maďarská aliancia s podporou 3,3 percenta opýtaných, Sme rodina so ziskom 3,2 percenta hlasov a subjekt Právo na pravdu, ktorý by volilo 2,7 percenta respondentov. Ostatné strany získali menej ako jedno percento hlasov.
Po prerozdelení hlasov na mandáty by progresívci obsadili 37 kresiel v parlamente. Smer-SD by mal 33 poslancov. Republiku by v parlamentných laviciach reprezentovalo 19 poslancov. Hlas-SD, Hnutie Slovensko aj Sloboda a Solidarita by mali zhodne po 16 poslancov. Kresťanskí demokrati by obsadili 13 parlamentných kresiel.
Strany súčasnej koalície, Smer a Hlas, by parlamentnú väčšinu nedokázali získať ani s pomocou Republiky. Spolu by mali 68 mandátov. Strany súčasnej opozície by dokázali vládnuť len s Hnutím Slovensko. Spoločne by mali 82 poslancov, no bez matovičovcov by to bolo len 66.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal výraznejší odstup Republiky od Smeru a SNS by na vstup do parlamentu potrebovala len dve desatiny percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
Parlamentné voľby v druhej septembrovej dekáde by vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Ukazujú to výsledky prieskumu, ktorý v dňoch 10. až 21. septembra zrealizovala agentúra AKO pre televíziu JOJ 24. Prieskum volebných preferencií bol vykonaný hybridnou formou dopytovania, teda 50 percent telefonicky a 50 percent online, na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov.
Účastníci prieskumu dostali otázku: "Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú".
Spomedzi respondentov sa 14,6 percenta nevedelo rozhodnúť, koho by volili. Volieb by sa nezúčastnilo 11,1 percenta opýtaných a 1,3 percenta nechcelo na otázku odpovedať. Rozhodnutých bolo 73 percent oprávnených voličov.
Republika výraznejšie za PS a Smerom
Na základe ich hlasovania by zvíťazilo Progresívne Slovensko zo ziskom 18,9 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s podporou 17,1 percenta voličov a prvú trojku s výraznejším odstupom uzatvára v súčasnosti mimoparlamentné hnutie Republika, ktoré by volilo 9,7 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostali ešte štyri ďalšie politické subjekty. Hlas-SD by volilo 8,6 percenta opýtaných, Hnutie Slovensko a strana Sloboda a Solidarita by mali zhodne po 8,1 percenta a Kresťanskodemokratické hnutie by podporilo 6,9 percenta respondentov.
Kto by sa do parlamentu nedostal?
Tesne pred bránami Národnej rady SR by ostala Slovenská národná strana so ziskom 4,8 percenta voličských hlasov. Do poslaneckých lavíc by nezasadli ani zástupcovia strany Demokrati, ktorú by volilo 4,4 percenta opýtaných.
Mimo parlamentu by ostala aj Maďarská aliancia s podporou 3,3 percenta opýtaných, Sme rodina so ziskom 3,2 percenta hlasov a subjekt Právo na pravdu, ktorý by volilo 2,7 percenta respondentov. Ostatné strany získali menej ako jedno percento hlasov.
Rozdelenie mandátov
Po prerozdelení hlasov na mandáty by progresívci obsadili 37 kresiel v parlamente. Smer-SD by mal 33 poslancov. Republiku by v parlamentných laviciach reprezentovalo 19 poslancov. Hlas-SD, Hnutie Slovensko aj Sloboda a Solidarita by mali zhodne po 16 poslancov. Kresťanskí demokrati by obsadili 13 parlamentných kresiel.
Strany súčasnej koalície, Smer a Hlas, by parlamentnú väčšinu nedokázali získať ani s pomocou Republiky. Spolu by mali 68 mandátov. Strany súčasnej opozície by dokázali vládnuť len s Hnutím Slovensko. Spoločne by mali 82 poslancov, no bez matovičovcov by to bolo len 66.
Zdroj: SITA.sk - Prieskum ukázal výraznejší odstup Republiky od Smeru a SNS by na vstup do parlamentu potrebovala len dve desatiny percenta © SITA Všetky práva vyhradené.
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