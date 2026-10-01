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01. októbra 2026

Miliónové dary, luxusné autá a väzby na moc, smrť zimbabwianskeho magnáta rozprúdila debatu


Tagy: Korupcia mŕtvi nehoda vrtuľníka Oligarcha Pranie špinavých peňazí

Podnikateľ a jeho manželka zahynuli spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi pri páde vrtuľníka východne od Harare. Smrť prominentného zimbabwianskeho podnikateľa Wicknella Chivaya pri ...



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un_general_assembly_zimbabwe_254_8 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Podnikateľ a jeho manželka zahynuli spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi pri páde vrtuľníka východne od Harare.


Smrť prominentného zimbabwianskeho podnikateľa Wicknella Chivaya pri stredajšej havárii vrtuľníka znovu upriamila pozornosť na okázalé bohatstvo časti podnikateľskej elity úzko prepojenej s vládnucou stranou Zanu-PF.


Štyridsaťtriročný Chivayo, známy ako Sir Wicknell, zahynul spolu s manželkou Lucy Mutekeovou a ďalšími štyrmi ľuďmi východne od hlavného mesta Harare.

Štedrý darca


Chivayo sa preslávil rozdávaním luxusných áut a veľkých súm peňazí spojencom na verejných podujatiach.

V poslednom príspevku na Facebooku oznámil, že dvom právnikom, ktorí ho podľa jeho slov podporovali ešte „v časoch chudoby“, kúpil luxusné SUV a každému pridal 250-tisíc dolárov.

Minulý mesiac zase daroval známemu televíznemu kazateľovi a jeho manželke Rolls-Royce, Mercedes-Benz triedy G a Maybach.

„V Zimbabwe sa to stáva veľkou témou, keď je pôvod takéhoto bohatstva otázny a väčšina ľudí sotva prežíva zo dňa na deň,“ povedal bojovník za sociálnu spravodlivosť Tendai Mbofana.

Dobrý hospodársky rast


Zimbabwe pritom v rokoch 2021 až 2025 dosahovalo priemerný reálny hospodársky rast takmer šesť percent ročne, najmä vďaka poľnohospodárstvu a baníctvu.

Približne 80 percent obyvateľov však pracuje v neformálnej ekonomike a medián mesačného zárobku je podľa Svetovej banky iba 130 dolárov.

Chivayova spoločnosť Intratrek Zimbabwe získala viacero veľkých štátnych zákaziek vrátane kontraktu za 170 miliónov dolárov na výstavbu 100-megawattovej solárnej elektrárne.

Projekt sprevádzali prieťahy a spory, no najvyšší súd v roku 2023 potvrdil platnosť zmluvy. Chivayo si približne pred dvoma desaťročiami odpykal aj trojročný trest za pranie špinavých peňazí.

Prezident je zronený


Prezident Emmerson Mnangagwa uviedol, že ho smrť podnikateľa a jeho manželky „osobne hlboko zasiahla“, a označil ich za mimoriadne štedrých filantropov, ktorých charitatívne dary dosahovali milióny dolárov.

Kritici však hovoria o stále väčšej priepasti medzi politicky prepojenou elitou a väčšinou obyvateľstva.

Dno korupčného rebríčka


Transparency International vlani pridelila Zimbabwe v indexe vnímania korupcie 22 bodov zo 100 a zaradila ho na 157. miesto zo 182 krajín.

„Ľudia nehovoria, že nikto nemá byť bohatý. Pýtajú sa však, odkiaľ to bohatstvo pochádza a prečo štát nefunguje pre všetkých,“ povedal Mbofana.

 


Zdroj: SITA.sk - Miliónové dary, luxusné autá a väzby na moc, smrť zimbabwianskeho magnáta rozprúdila debatu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia mŕtvi nehoda vrtuľníka Oligarcha Pranie špinavých peňazí
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