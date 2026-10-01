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01. októbra 2026
Miliónové dary, luxusné autá a väzby na moc, smrť zimbabwianskeho magnáta rozprúdila debatu
Podnikateľ a jeho manželka zahynuli spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi pri páde vrtuľníka východne od Harare. Smrť prominentného zimbabwianskeho podnikateľa Wicknella Chivaya pri ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Podnikateľ a jeho manželka zahynuli spolu s ďalšími štyrmi ľuďmi pri páde vrtuľníka východne od Harare.
Štyridsaťtriročný Chivayo, známy ako Sir Wicknell, zahynul spolu s manželkou Lucy Mutekeovou a ďalšími štyrmi ľuďmi východne od hlavného mesta Harare.
Chivayo sa preslávil rozdávaním luxusných áut a veľkých súm peňazí spojencom na verejných podujatiach.
V poslednom príspevku na Facebooku oznámil, že dvom právnikom, ktorí ho podľa jeho slov podporovali ešte „v časoch chudoby“, kúpil luxusné SUV a každému pridal 250-tisíc dolárov.
Minulý mesiac zase daroval známemu televíznemu kazateľovi a jeho manželke Rolls-Royce, Mercedes-Benz triedy G a Maybach.
„V Zimbabwe sa to stáva veľkou témou, keď je pôvod takéhoto bohatstva otázny a väčšina ľudí sotva prežíva zo dňa na deň,“ povedal bojovník za sociálnu spravodlivosť Tendai Mbofana.
Zimbabwe pritom v rokoch 2021 až 2025 dosahovalo priemerný reálny hospodársky rast takmer šesť percent ročne, najmä vďaka poľnohospodárstvu a baníctvu.
Približne 80 percent obyvateľov však pracuje v neformálnej ekonomike a medián mesačného zárobku je podľa Svetovej banky iba 130 dolárov.
Chivayova spoločnosť Intratrek Zimbabwe získala viacero veľkých štátnych zákaziek vrátane kontraktu za 170 miliónov dolárov na výstavbu 100-megawattovej solárnej elektrárne.
Projekt sprevádzali prieťahy a spory, no najvyšší súd v roku 2023 potvrdil platnosť zmluvy. Chivayo si približne pred dvoma desaťročiami odpykal aj trojročný trest za pranie špinavých peňazí.
Prezident Emmerson Mnangagwa uviedol, že ho smrť podnikateľa a jeho manželky „osobne hlboko zasiahla“, a označil ich za mimoriadne štedrých filantropov, ktorých charitatívne dary dosahovali milióny dolárov.
Kritici však hovoria o stále väčšej priepasti medzi politicky prepojenou elitou a väčšinou obyvateľstva.
Transparency International vlani pridelila Zimbabwe v indexe vnímania korupcie 22 bodov zo 100 a zaradila ho na 157. miesto zo 182 krajín.
„Ľudia nehovoria, že nikto nemá byť bohatý. Pýtajú sa však, odkiaľ to bohatstvo pochádza a prečo štát nefunguje pre všetkých,“ povedal Mbofana.
Zdroj: SITA.sk - Miliónové dary, luxusné autá a väzby na moc, smrť zimbabwianskeho magnáta rozprúdila debatu © SITA Všetky práva vyhradené.
Smrť prominentného zimbabwianskeho podnikateľa Wicknella Chivaya pri stredajšej havárii vrtuľníka znovu upriamila pozornosť na okázalé bohatstvo časti podnikateľskej elity úzko prepojenej s vládnucou stranou Zanu-PF.
Štyridsaťtriročný Chivayo, známy ako Sir Wicknell, zahynul spolu s manželkou Lucy Mutekeovou a ďalšími štyrmi ľuďmi východne od hlavného mesta Harare.
Štedrý darca
Chivayo sa preslávil rozdávaním luxusných áut a veľkých súm peňazí spojencom na verejných podujatiach.
V poslednom príspevku na Facebooku oznámil, že dvom právnikom, ktorí ho podľa jeho slov podporovali ešte „v časoch chudoby“, kúpil luxusné SUV a každému pridal 250-tisíc dolárov.
Minulý mesiac zase daroval známemu televíznemu kazateľovi a jeho manželke Rolls-Royce, Mercedes-Benz triedy G a Maybach.
„V Zimbabwe sa to stáva veľkou témou, keď je pôvod takéhoto bohatstva otázny a väčšina ľudí sotva prežíva zo dňa na deň,“ povedal bojovník za sociálnu spravodlivosť Tendai Mbofana.
Dobrý hospodársky rast
Zimbabwe pritom v rokoch 2021 až 2025 dosahovalo priemerný reálny hospodársky rast takmer šesť percent ročne, najmä vďaka poľnohospodárstvu a baníctvu.
Približne 80 percent obyvateľov však pracuje v neformálnej ekonomike a medián mesačného zárobku je podľa Svetovej banky iba 130 dolárov.
Chivayova spoločnosť Intratrek Zimbabwe získala viacero veľkých štátnych zákaziek vrátane kontraktu za 170 miliónov dolárov na výstavbu 100-megawattovej solárnej elektrárne.
Projekt sprevádzali prieťahy a spory, no najvyšší súd v roku 2023 potvrdil platnosť zmluvy. Chivayo si približne pred dvoma desaťročiami odpykal aj trojročný trest za pranie špinavých peňazí.
Prezident je zronený
Prezident Emmerson Mnangagwa uviedol, že ho smrť podnikateľa a jeho manželky „osobne hlboko zasiahla“, a označil ich za mimoriadne štedrých filantropov, ktorých charitatívne dary dosahovali milióny dolárov.
Kritici však hovoria o stále väčšej priepasti medzi politicky prepojenou elitou a väčšinou obyvateľstva.
Dno korupčného rebríčka
Transparency International vlani pridelila Zimbabwe v indexe vnímania korupcie 22 bodov zo 100 a zaradila ho na 157. miesto zo 182 krajín.
„Ľudia nehovoria, že nikto nemá byť bohatý. Pýtajú sa však, odkiaľ to bohatstvo pochádza a prečo štát nefunguje pre všetkých,“ povedal Mbofana.
Zdroj: SITA.sk - Miliónové dary, luxusné autá a väzby na moc, smrť zimbabwianskeho magnáta rozprúdila debatu © SITA Všetky práva vyhradené.
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